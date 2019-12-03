ALES sonuçları açıklandı
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ALES sonuçları açıklandı

ÖSYM, 17 Kasım'da yapılan ALES'in sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

03.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:21
ALES sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanlığınca Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2019-ALES/3) cevap kağıtları erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 17 Kasım'da uygulanan 2019-ALES/3 adaylarının cevap kağıtlarının görüntüleri, cevap kağıtlarına yaptıkları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru yanıtları yayımlandı.

10 GÜN BOYUNCA ERİŞİLECEK

Adaylar, bu belgelere, 10 gün süreyle ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" sitesinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ulaşabilecek.

Kaynak: AA
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