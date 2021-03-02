ALES açıklandı mı? ALES puan hesaplama nasıl yapılır? Yüksek lisans ALES puanları

ALES sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. 21 Şubat tarihinde düzenlenen ertelenen 2020 ALES/2 oturumu sonuçları erişime açıldı. Adaylar, sınav sonuçlarına 02 Mart 2021 tarihinde saat 16.30'dan itibaren ÖSYM'nin adresinden erişebileceklerdir. ALES açıklandı mı? ALES puan hesaplama nasıl yapılır? Yüksek lisans ALES puanları

ALES sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. 21 Şubat tarihinde düzenlenen ertelenen 2020 ALES/2 oturumu sonuçları erişime açıldı. Adaylar, sınav sonuçlarına 02 Mart 2021 tarihinde saat 16.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir. ALES sonuçları açıklandı! 2020 ALES/2 Sonuç sorgulama ekranı linki! ALES sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar haberimizde…

ALES/2 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ertelenen 2020 ALES/2 oturumu 21 Şubat tarihinde yapıldı. Sınav soruları ve cevapları ise 22 Şubat'ta yayımlanmıştı. Sınava giren adayların heyecanla beklediği sonuçlar 2 Mart'ta ÖSYM tarafından erişime açıldı.

ALES/2 SONUÇLARI EKRANI

21 Şubat 2021 tarihinde uygulanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2020-ALES/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 02 Mart 2021 tarihinde saat 16.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

ALINAN PUANLAR 5 YIL BOYUNCA GEÇERLİ

ALES'te her test için, sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.

Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacak. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için "sayısal", "sözel" ve "eşit ağırlıklı" olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacak.

Sınavdan alınan puanlar açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

ALES PUAN HESAPLAMA

Yeni sistem ALES'te toplam 100 soru vardır. 4 yanlış bir doğruyu götürmektedir. ALES testlerinde kendi içinde her soru eşit puana sahiptir. Bir testteki soruların puan getirisi olarak birbirine üstünlüğü yoktur. Örnek; SAYISAL testinin 1. ve 26. soruları eşit puan getirisine sahiptir. Aynı şey kendi içinde SÖZEL testi için de geçerlidir.

Yeni Sistem ALES Puanı Hesaplama Formülü

ALES Sınavında SAYISAL, SÖZEL ve EŞİT AĞIRLIK olmak üzere 3 farklı puan türü bulunmaktadır.

SAYISAL Ağırlıklı Standart Puan (SAYISAL ASP) = Sayısal Test * %75 + Sözel Test * %25

SÖZEL Ağırlıklı Standart Puan (SÖZEL ASP) = Sayısal Test * %25 + Sözel Test* %75

Eşit Ağırlık Ağırlıklı Standart Puan (Eşit Ağrlık ASP) = Sayısal Test * %50 + Sözel Test * %50 ALES Puan Hesaplama

ALES Puanı Formül = 70 + (30*[2*(ASP-X)-S])/ ([2*(B-X)]-S)

ASP: Ağırlıklı Standart Puan

X : ASP Dağılımının Ortalaması

S : ASP dağılımının standart sapması

B : ASP dağılımındaki en yüksek ASP

%100 doğrulukta ALES Puanını hesaplayabilmek için yukarıdaki tüm verilerin elde edilmesi gerekmektedir. hesaplama.tv olarak ÖSYM verilerini kullanarak gerçeğe en yakın, en doğru Yeni Sistem ALES puanı hesaplaması yapmaktayız.

ALES Sınavı Ne Zaman Yapılır?

ALES Sınavı İlkbahar Dönemi ve Sonbahar Dönemi olmak üzere yılda iki kez yapılmaktadır. Ayrıca bu sınavlara ek olarak e-ALES adı altında elektronik ortamda yapılan ALES sınavı vardır. e-ALES sınavının yılda kaç kez yapılacağını ÖSYM imkanlarına göre belirlemektedir. ALES ve e-ALES eşdeğer sınavlardır.

ALES Geçerlilik Süresi Kaç Yıldır?

Yeni sistem ALES geçerlilik süresi 5 yıla çıkartılmıştır. (Eski sistemde ALES geçerlilik süresi 3 yıl)