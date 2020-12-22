Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü

YouTube'da yayınladığı makyaj videolarla adını duyuran sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, geçtiğimiz yaz ayında sarı bikinisiyle görüntülendi. Instagram'a attığı fotoğraflarla takipçilerinin tatil beldesinde çektiği görüntüler arasında fark olan fenomen, kilolarından dolayı uzun süre gündemde kaldı.

FAZLA KİLOLARINDAN KURTULDU

Yayınladığı bir videosunda Bulimia hastalığından dolayı ilaç kullandığı ve bu sebepten de kilo aldığını söyleyen Duygu Özaslan, bir süredir spor yaparak düzenli olarak beslenmeye başladı. Spor salonunda sık sık paylaşım yapan Özaslan verdiği kiloları göstermek için taytlı pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Özaslan'ın günlerce konuşulan fotoğrafı

BEĞENİ YAĞDI

Özarslan'ın taytlı pozlarına takipçilerinden yorum yağdı. Bazı takipçileri ünlü fenomenin hala fotoğraflarla oynadığını iddia iddia ederken bazıları da çok zayıfladığını söyledi.

"CİDDİ SPOR YAPIP KİLO VERDİM"

Özaslan, bir takipçisinin, "Bulimia'dan yakınan biri olarak, yarattığın bu 'fake' (sahte) vücut modeliyle birçok genç kızı buna sürüklüyorsun" yorumuna, "Artık fotoğraflarımla oynamıyorum. Çok ciddi spor yapıp, kilo verdim. Kusura bakmayın ama azmimle gurur duyuyorum" yanıtını vermiş ve olay olmuştu.

İşte genç fenomenin son hali...