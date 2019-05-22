Aldatıldığını İddia Eden Cani, Kız Arkadaşını Öldüresiye Dövdü

İngiltere'nn Manchester şehrinde Matthew Hayes aldatıldığını iddia ederek kız arkadaşı Adele Semple'ı dövdü. Şiddetine maruz kalan Semple, görme yeteneğini tamamen kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Olay sonrası gözaltına alınan Hayes'e 29 ay hapis cezası verildi.

İngiltere'de yaşanan olayda, Adele Semple ileMatthew Hayes arasında kıskançlık tartışması çıktı. Kendisini aldatmakla suçlayan Hayes, kız arkadaşına şiddet uygulamaya başladı. Semple'ı şiddetli şekilde dövmeye başlayan Hayes, Semple'ın gözüne görme kaybına neden olacak şekilde zarar verdi. Polis tarafından gözaltına alınan Hayes'e hapis ve uzaklaştırma cezası verildi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İkili, alışveriş yaptıktan sonra eve geldi. Bu esnada sevgilisi Semple'ı kendisini aldatmakla suçlayan Hayes, kız arkadaşına şiddet uygulamaya başladı. Hayes, kız arkadaşını yatak odasına götürdükten sonra da dövmeye devam etti. Gözü dönmüş adam, Semple'ı yere yatırıp yumrukladı. Olaya şahit olan Hayes'in arkadaşı polis aradı. Eve gelen polis ekipleri Hayes'i gözaltına aldı.

29 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkemeye çıkarılan Hayes'e 29 ay hapis cezasının yanı sıra beş yıl boyunca Semple'a yaklaşmama cezası verdi.

HAPİS CEZASINI YETERLİ BULMADI

Mağdur kadın, gördüğü şiddet yüzünden göz yuvasında çatlaklar oluştuğunu bu nedenle belkide bir daha hiç göremeyeceğini ama ama kendisine bu şekilde şiddet uygulayan adamın bir buçuk yıl sonra hapisten çıkıp hayatına hiç bir şey olmamış gibi devam edeceğini söyleyip verilen hapis cezasına tepki gösterdi.



