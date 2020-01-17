Eşinin telefonunda başka bir erkeğin fotoğrafını gören koca, eşini öldürüp intihara kalkıştı

17.01.2020 12:00 | Son Güncelleme: 17.01.2020 13:13

İstanbul Sancaktepe'de bir süredir ayrı yaşayan çift, 5 yaşındaki çocukları için barışıp aynı eve taşınma kararı aldılar. Ancak aldatıldığını düşünen koca ile karısı Tuğçe Demiryarar (30) arasında kıskançlık tartışması çıktı. Öfkeli koca, karısını bıçakla öldürdükten sonra aynı bıçakla canına kıymak istedi ancak başarılı olamayınca polise teslim oldu.

5 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARI İÇİN BARIŞMA KARARI ALDILAR

7 yıl önce evlenen çift, yaklaşık 6 ay önce şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma kararı aldı. Bir süre ayrı yaşayan ikili, 5 yaşındaki çocuklarını düşünerek barışmaya karar verdi. Aile büyüklerinin de araya girmesiyle yeniden aynı evde yaşamak için harekete geçen karı-koca, yeni bir ev kiraladı.

"EŞİMİ ÖLDÜRDÜM, GELİN BENİ TESLİM ALIN"

Yeni kiraladıkları evin temizliğinin bittiği esnada, çiftin arasında kıskançlık sebebiyle tartışma çıktı. Tansiyonun artmasıyla birlikte cinnet geçiren öfkeli koca, eşini bir kaç yerinden bıçaklayarak öldürdü. Aynı bıçakla kendi canına da kıymayı deneyen adam başarılı olamayınca, emniyet güçlerini arayıp, "Eşimi ölürdüm, gelin beni teslim alın" dedi.

"TELEFONUNDA BİR ERKEK FOTOĞRAFI GÖRDÜM, ŞÜPHELENDİM"

Olay yerine gelen ekipler talihsiz kadının cansız bedeniyle karşılaşırken, yaralı adam da sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Katil zanlısın polise verdiği ilk ifadesinde, "Bir süre ayrı yaşadık. Boşanmaktan vazgeçtik. Dün eşimin telefonunu karıştırırken bir erkek fotoğrafı gördüm, şüphelendim. Tartışınca öldürdüm" ifadelerini kullandı.



Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, katil zanlısı hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Videosu