Eşinin telefonunda başka bir erkeğin fotoğrafını gören koca, eşini öldürüp intihara kalkıştı
İstanbul Sancaktepe'de, eşinin telefonunda bir erkek fotoğrafı görüp aldatıldığını öne süren kişi, bir süredir ayrı yaşadığı karısını öldürdükten sonra aynı bıçakla intihara kalkıştı. Başarılı olamayınca da polisi arayıp teslim oldu.
İstanbul Sancaktepe'de bir süredir ayrı yaşayan çift, 5 yaşındaki çocukları için barışıp aynı eve taşınma kararı aldılar. Ancak aldatıldığını düşünen koca ile karısı Tuğçe Demiryarar (30) arasında kıskançlık tartışması çıktı. Öfkeli koca, karısını bıçakla öldürdükten sonra aynı bıçakla canına kıymak istedi ancak başarılı olamayınca polise teslim oldu.
5 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARI İÇİN BARIŞMA KARARI ALDILAR
7 yıl önce evlenen çift, yaklaşık 6 ay önce şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma kararı aldı. Bir süre ayrı yaşayan ikili, 5 yaşındaki çocuklarını düşünerek barışmaya karar verdi. Aile büyüklerinin de araya girmesiyle yeniden aynı evde yaşamak için harekete geçen karı-koca, yeni bir ev kiraladı.
"EŞİMİ ÖLDÜRDÜM, GELİN BENİ TESLİM ALIN"
Yeni kiraladıkları evin temizliğinin bittiği esnada, çiftin arasında kıskançlık sebebiyle tartışma çıktı. Tansiyonun artmasıyla birlikte cinnet geçiren öfkeli koca, eşini bir kaç yerinden bıçaklayarak öldürdü. Aynı bıçakla kendi canına da kıymayı deneyen adam başarılı olamayınca, emniyet güçlerini arayıp, "Eşimi ölürdüm, gelin beni teslim alın" dedi.
"TELEFONUNDA BİR ERKEK FOTOĞRAFI GÖRDÜM, ŞÜPHELENDİM"
Olay yerine gelen ekipler talihsiz kadının cansız bedeniyle karşılaşırken, yaralı adam da sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Katil zanlısın polise verdiği ilk ifadesinde, "Bir süre ayrı yaşadık. Boşanmaktan vazgeçtik. Dün eşimin telefonunu karıştırırken bir erkek fotoğrafı gördüm, şüphelendim. Tartışınca öldürdüm" ifadelerini kullandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, katil zanlısı hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Videosu: Aldatıldığından şüphelenen öfkeli koca, karısını öldürüp intihar etmek istedi
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Erkekler işte sabahtan akşama kadar sitres içinde, üstelik karısının çocuğunun sorumluluk baskısı da üzerinde birde bu tür şeyler çatlamak üzere olan sabır taşını kolayca kırıyor, yani genelde bu tür cinayetler erkek için ekonomik sorunların üzerine dikilen tüy olayı. Bak Acun''a eski karısı umurunda mı adamın para var huzur var.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Oldursen mi odurmesen mi zor bir karar Allah korusun şeytanın şerrinden hepimiziCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Evlilikte hayır olmadığı gördük. Beyinlerinizi çalıştırın. Allah boşuna akıl vermemiş. Hayvanlardan farkımız aklımız. Nefsinize hakim olun mutlu, huzurlu dertsiz tasasız yaşayın.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bekara vergi var yakında ama. .Yayından Kaldır
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Gönül ve evlilikte hayırlı olmadığını bu haberle gördük.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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keşke hiç barışmasaydınız olmuyormuş bak demek ki uzatmanın anlamı yok çocuğunu gerçekten düşünseydin onu hem annesiz hem babasız bırakmazdın Allah sen ve senin gibilerini ıslah etsinCevap Yaz 12 1 Yayından Kaldır
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ya ne oluyor bukadınlara kocayı aldatmak nedir ayıp ya ayıp valla utanıyorum kadın olmaktanCevap Yaz 91 62 Yayından Kaldır
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bu adamlara ne oluyor demiyor kadınlara laf ediyor ben de bir kadın olarak senin bu düşüncenden çok ama çok utandım3 8 Yayından Kaldır
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erkek aldatınca utanmıyormusun peki27 15 Yayından Kaldır
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allah canını alsın haberi nerenle okudun onlar bir kere boşanmışlar5 19 Yayından Kaldır