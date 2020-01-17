Eşinin telefonunda başka bir erkeğin fotoğrafını gören koca, eşini öldürüp intihara kalkıştı
Haberler » 3. Sayfa » Eşinin telefonunda başka bir erkeğin fotoğrafını gören koca, eşini öldürüp intihara kalkıştı - Haberler

Eşinin telefonunda başka bir erkeğin fotoğrafını gören koca, eşini öldürüp intihara kalkıştı

İstanbul Sancaktepe'de, eşinin telefonunda bir erkek fotoğrafı görüp aldatıldığını öne süren kişi, bir süredir ayrı yaşadığı karısını öldürdükten sonra aynı bıçakla intihara kalkıştı. Başarılı olamayınca da polisi arayıp teslim oldu.

17.01.2020 12:00 | Son Güncelleme: 17.01.2020 13:13

'de bir süredir ayrı yaşayan çift, 5 yaşındaki çocukları için barışıp aynı eve taşınma kararı aldılar. Ancak aldatıldığını düşünen koca ile karısı Tuğçe Demiryarar (30) arasında kıskançlık tartışması çıktı. Öfkeli koca, karısını bıçakla öldürdükten sonra aynı bıçakla canına kıymak istedi ancak başarılı olamayınca polise teslim oldu.

5 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARI İÇİN BARIŞMA KARARI ALDILAR

7 yıl önce evlenen çift, yaklaşık 6 ay önce şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma kararı aldı. Bir süre ayrı yaşayan ikili, 5 yaşındaki çocuklarını düşünerek barışmaya karar verdi. Aile büyüklerinin de araya girmesiyle yeniden aynı evde yaşamak için harekete geçen karı-koca, yeni bir ev kiraladı.

"EŞİMİ ÖLDÜRDÜM, GELİN BENİ TESLİM ALIN"

Yeni kiraladıkları evin temizliğinin bittiği esnada, çiftin arasında kıskançlık sebebiyle tartışma çıktı. Tansiyonun artmasıyla birlikte cinnet geçiren öfkeli koca, eşini bir kaç yerinden bıçaklayarak öldürdü. Aynı bıçakla kendi canına da kıymayı deneyen adam başarılı olamayınca, emniyet güçlerini arayıp, "Eşimi ölürdüm, gelin beni teslim alın" dedi.

"TELEFONUNDA BİR ERKEK FOTOĞRAFI GÖRDÜM, ŞÜPHELENDİM"

Olay yerine gelen ekipler talihsiz kadının cansız bedeniyle karşılaşırken, yaralı adam da sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Katil zanlısın polise verdiği ilk ifadesinde, "Bir süre ayrı yaşadık. Boşanmaktan vazgeçtik. Dün eşimin telefonunu karıştırırken bir erkek fotoğrafı gördüm, şüphelendim. Tartışınca öldürdüm" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, katil zanlısı hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi.


Haber Videosu

: Aldatıldığından şüphelenen öfkeli koca, karısını öldürüp intihar etmek istedi
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (56)

  • ZİYAAA:
    Erkekler işte sabahtan akşama kadar sitres içinde, üstelik karısının çocuğunun sorumluluk baskısı da üzerinde birde bu tür şeyler çatlamak üzere olan sabır taşını kolayca kırıyor, yani genelde bu tür cinayetler erkek için ekonomik sorunların üzerine dikilen tüy olayı. Bak Acun''a eski karısı umurunda mı adamın para var huzur var.
    Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
  • GERÇEK:
    Evlilikte hayır olmadığı gördük. Beyinlerinizi çalıştırın. Allah boşuna akıl vermemiş. Hayvanlardan farkımız aklımız. Nefsinize hakim olun mutlu, huzurlu dertsiz tasasız yaşayın.
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
  • BİRSEN:
    keşke hiç barışmasaydınız olmuyormuş bak demek ki uzatmanın anlamı yok çocuğunu gerçekten düşünseydin onu hem annesiz hem babasız bırakmazdın Allah sen ve senin gibilerini ıslah etsin
    Cevap Yaz 12 1 Yayından Kaldır
  • NE ÖNEMİ VARKİ:
    ya ne oluyor bukadınlara kocayı aldatmak nedir ayıp ya ayıp valla utanıyorum kadın olmaktan
    Cevap Yaz 91 62 Yayından Kaldır
  • BİRSEN:
    bu adamlara ne oluyor demiyor kadınlara laf ediyor ben de bir kadın olarak senin bu düşüncenden çok ama çok utandım
    3 8 Yayından Kaldır
  • MEMOLİ:
    allah canını alsın haberi nerenle okudun onlar bir kere boşanmışlar
    5 19 Yayından Kaldır
Tüm 56 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

3. Sayfa

Son Dakika Haberleri