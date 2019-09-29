Alçı'nın "Katil devlet" sözlerine Emekli Tümgeneral Yavuz'dan sert tepki: FETÖ artığı

29.09.2019 21:36

Nagehan Alçı'nın, Habertürk ekranında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 1994'teki uygulamalarına yönelik sarf ettiği "katil devlet" ifadesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Alçı'nın bu açıklamasının ardından, Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, "FETÖ artığı Nagehan Alçı'yı el üstünde tutan yaklaşımları devam ettiği sürece yayın davetlerine katılmayacağım" şeklinde bir mesaj yayımladı.

Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz

"FETÖ ARTIĞI"

Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Habertürk'ün, izleyicileri nezdinde kendilerine de zarar veren FETÖ artığı Nagehan Alçı'yı el üstünde tutan yaklaşımları devam ettiği sürece yayın davetlerine katılmayacağım." dedi.

NE OLMUŞTU?

Habertürk'te yayımlanan 'Enine Boyuna' programında Nagehan Alçı, devletin 1994'teki uygulamalarına yönelik 'katil devlet' nitelemesini kulandı. Bunun üzerine Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ersan Şen, "devlete "katil" denilemeyeceğini, bunun dünyada örneğinin olmadığını, fakat devleti yönetenlerin yaptıkları suçlardan ötürü yargılanabileceğini" savundu. İki isim arasındaki gerilimin tırmanmasının ardından program zorunlu olarak reklam arası verdi.