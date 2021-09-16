Albayrak Medya'ya çifte ödül

6. Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buldu. yenisafak.com Yayın Yönetmeni Ersin Çelik"Yılın İnternet Sitesi Yayın Yönetmeni" seçilirken, GZT "Yılın Dijital Medyası" seçildi. yenisafak.com Yayın Yönetmeni Ersin Çelik ve GZT adına GZT Yayın Yönetmeni Doğukan Gezer ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldılar.

Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buldu. Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen 6. Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buldu. Albayrak Medya iki farklı ödüle layık görüldü. "Yılın İnternet Sitesi Genel Yayın Yönetmeni" ödülünü Ersin Çelik, "Yılın Dijital Medyası" ödülünü ise GZT adına GZT Yayın Yönetmeni Doğukan Gezer aldı. Çelik ve Gezer, ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldılar.

"Medya çalışanlarının her birine teşekkür ediyorum"

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Medyamızın yüz akları, tüm değerleri, tarihi ve kültürüyle milletini aşağılayan mankurtlar değil, bu ülkeye hizmet etmeyi en büyük şeref kabul edenlerdir" dedi. Erdoğan, 2023 yılının önemine de vurgu yaptığı konuşmasında, "Ülkemizin dört bir yanında dişini tırnağına takarak emek veren medya çalışanlarının her birine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, medya mensuplarına ve medya kuruluşlarına bu tarihi süreçte çok önemli görevler düştüğünü belirterek, "Milletimize hakikatleri göstererek Türkiye'nin bu hayati sınamadan başarıyla çıkmasına katkı sağlayacağınıza inanıyorum. Bu duygularla bir kez daha Anadolu Medya Ödülleri'ni tevdi edeceğimiz kurumlarımızı ve arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Dijital yayınlarımız göğsümüzü kabartıyor"

Albayrak Medya Dijital Genel Müdürü Ömer Karaca ödülün ardından yaptığı açıklamada, "Ülkemiz medyasında böylesine önemli bir ödüle iki yayınımızla layık görülmek bizleri gururlandırdı. Amiral gemimiz Yeni Şafak'ın dijital platformu yenisafak.com ve dijital yüzümüz GZT ile şeffaf, ayrışan ve çizgisini bozmayan içerikler üretmeye devam ediyoruz. Bu ödüller bize işimizi doğru yaptığımızı gösterirken aynı zamanda büyük bir motivasyon da sağlıyor. Albayrak Medya olarak her zaman iddialı ve ayrışan programların arkasındayız. Başta yenisafak.com Yayın Yönetmeni Ersin Çelik ve GZT Yayın Yönetmeni Doğukan Gezer olmak üzere bu başarıda emeği geçen tüm arkadaşlarımızı canıgönülden tebrik ediyorum" dedi. - İSTANBUL

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