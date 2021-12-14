Alara Bozbey kimdir, kaç yaşında, nereli?

Evlilik yolunda ilerleyen Ata Demirer- Alara Bozbey çifti Bozcaada feribotunda çektikleri fotoğrafları Instagram hesaplarında paylaştı. Sosyal medyada gündem olan gelişme magazin dünyasını da hareketlendirirken Alara Bozbey kimdir? Oyuncu Alara Bozbey kaç yaşında, nereli sorularının yanıtları merak konusu oldu.

ALARA BOZBEY KİMDİR?

Alara Bozbey Doğum Tarihi: 7 Aralık 1986

Alara Bozbey Kaç Yaşında: 33 yaşında

Alara Bozbey Doğum Yeri: Litvanya

Alara Bozbey, 20 Şubat 1986 tarihinde Litvanya'da dünyaya geldi. Bir süre Litvanya'da yaşadıktan sonra annesinin evlenmesi üzerine Türkiye'ye gelen Alara Bozbey; Türk vatandaşlığı alarak Aliona olan ismini Alara olarak değiştirmiştir.

Alara Bozbey, gençlik yıllarında oyunculuk eğitimi almış ve bu alanda ilerlemek için çabalamıştır. Oyunculuk kariyerine Yabancı Damat dizisi ile başlamış olan Bozbey bu projeden sonra izleyiciler tarafından tanınmış ve çok beğenilmiştir. Yabancı Damat diziden sonra pek çok dizi teklifi almış ve kariyeri zirveye tırmanmıştır. 2004 yılında başlayan oyunculuk deneyimi 2006 yılında yine Kanal D' de yayınlanan Arka Sokaklar dizisi ile artmış. Oyuncu bu diziler ile profesyonelliğe de adım atmıştır. 2007 yılında Evimin Erkeği adlı dizide oynamıştır.

Star Tv ekranlarında yayınlanan; Can Yaman, Özge Gürel, Hakan Kurtaş, Necip Memili, Türkü Turan, Öznur Serçeler, İlayda Akdoğan gibi bir çok ünlünün yer aldığı Dolunay dizisinin kadrosunda yer almış ve Demet karakterini canlandırmıştır.

ALARA BOZBEY ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Dolunay

Gamsız Hayat

Benim İçin Üzülme

Karadağlar

Süper Ajan K9

Prenses Perfinya

Adanalı

Hepsi 1

Evimin Erkeği

Arka sokaklar

Yabancı Damat

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