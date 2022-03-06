Alaplı'da tarım aracı devrildi: 6 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alaplı'da tarım aracı devrildi: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Alaplı'da tarım aracı devrildi: 6 yaralıZONGULDAK Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tarım aracı devrildi.

ZONGULDAK (İHA) - Alaplı'da tarım aracı devrildi: 6 yaralı

ZONGULDAK Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tarım aracı devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Çayboyu yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaplı'dan Mollabey istikametine giden Ramazan K.yönetimindeki pat-pat tabir edilen tarım aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi neticesi yoldan çıkarak devrildi. Kazada, sürücü Ramazan K. ile araçta bulunan Gülşah K.(27),Nazih K.(49),Ayaz K.(5), Yağmur K, yaralandılar.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralılar ilçedeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alaplı'da tarım aracı devrildi: 6 yaralı

Alaplı'da tarım aracı devrildi: 6 yaralı

Alaplı'da tarım aracı devrildi: 6 yaralı

Alaplı'da tarım aracı devrildi: 6 yaralı

Alaplı'da tarım aracı devrildi: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Yüksel - 3. Sayfa

Zonguldak, Tarım, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title