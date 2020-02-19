Alacak verecek meselesi yüzünden kardeşinin arabasını kundakladı
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Alacak verecek meselesi yüzünden kardeşinin arabasını kundakladı

Adana'da bir kişi alacak-verecek meselesi yüzünden kardeşine ait kamyoneti kundaklayarak kullanılamaz hale getirdi.

19.02.2020 21:55 | Son Güncelleme: 19.02.2020 21:55
Alacak verecek meselesi yüzünden kardeşinin arabasını kundakladı

'da bir kişi alacak-verecek meselesi yüzünden kardeşine ait kamyoneti kundaklayarak kullanılamaz hale getirdi.


Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde eniştesinin evinin bahçesinde park halinde bulunan Nurettin S.'ye ait kamyonetten alevler yükseldiğini fark eden enişte ve ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Kamyonet tamamen yanarken kullanılamaz hale geldi.


İtfaiye ekipleri araçta yaptığı incelemede yanıcı bir madde dökülerek yakıldığını belirledi. Olayla ilgili araştırma yapan polis ekipleri, askerde olan Nurettin S.'nin ağabeyi B.S. ile aralarında alacak-verecek meselesi olduğunu öğrendi. Olaydan kısa bir süre öncede evin bahçesinde görülen B.S.'in kamyoneti kundakladığı belirlendi. Polis ekipleri B.S.'yi yakalama çalışması başlattı. - ADANA

Kaynak: İHA
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