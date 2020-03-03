: Alacak kavgasına karışan amca ve yeğeni öldürüldü

03.03.2020 20:51 | Son Güncelleme: 03.03.2020 21:33

Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan tır garajında meydana gelen olayda, oto yıkamacı Yusuf Abaz ve yeğeni Fikret Abaz, iddiaya göre borç-alacak nedeniyle husumetli olduğu eski ortağı F.B. ile buluştu.

TÜM ÇABALARA KURTARILAMADILAR

Burada eski ortaklar arasında şiddetli bir tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine F.B. tabancayla Yusuf Abaz ve yeğeni Fikret Abaz'a ateş etti. Amca ve yeğeni kanlar içinde yere yığılırken, F.B. olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Yusuf Abaz ve yeğeni Fikret Abaz, Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan 2 yaralı, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

AMCA VE YEĞEN TOPRAĞA VERİLDİ

Polis olayın ardından kaçan F.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Yusuf Abaz ve Fikret Abaz, Çimşit Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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