Gecekondunun Çatısı Çöktü, 3 Kişilik Aile Uykuda Dehşeti Yaşadı
İstanbul Şişli'de sabah saatlerinde bir gecekondunun çatısı çöktü. Dehşete uykuda yakalanan anne, bebeğini de alarak kendi imkanlarıyla molozların altından çıkarken, baba itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Şişli'de yoğun yağış nedeniyle bir gecekondunun çatısı çöktü. O sırada odada uyudukları öğrenilen anne, çocuğunu da alarak kendi imkanlarıyla molozların altından çıkarken, baba İbrahim Dinç çöken çatının altında mahsur kaldı. İbrahim Dinç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
UYKUDA YAKALANDILAR
Olay saat 08.00 sıralarında İncirli Dede Caddesi üzerinde bulunan bir gecekonduda meydana geldi. Aşırı yağış nedeniyle gecekondunun çatısı büyük bir gürültüyle çöktü. O sırada evde uyuyan İbrahim Dinç, eşi Vidan Dinç ve 3 aylık bebeği çöken çatının altında kaldı. Anne bebeğini de alarak kendi imkanlarıyla çöken çatının altından çıkarak, çevredekilerden yardım istedi.
ÇÖKEN ÇATININ ALTINDA KALAN BABA KURTARILMAYI BEKLEDİ
Çatının altında sıkışan baba İbrahim Dinç ise molozların altında kurtarılmayı bekledi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri İbrahim Dinç'i sıkıştığı yerden çıkardı. Sedyeye konularak üzerine battaniye örtülen İbrahim Dinç için sağlık ekiplerinin gelmesi beklendi. İbrahim Dinç'in eniştesi Ali Davulcu ise, sedyenin başından bir an olsun ayrılmadı.
BEBEĞİNE SARILARAK AĞLADI
Enkazın altından kendi imkanlarıyla çıkan Vidan Dinç bebeğine sarılarak yaşadığı şokun etkisiyle uzun süre ağladı. Başından hafif yaralanan Vidan Dinç ve eşi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çatısı çöken bina ise şerit çekilerek koruma altına alındı.
İşte olay yerinden görüntüler;
-
toplanan tırafik cezaları bu garibanlara harcansın ev verilsin bu insanlarda bizim kardeşlerimizdir.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
-
ALLAH yardım etsin, yazık ya :(Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
bunlar gibi bu ülkede neler var neler bunlar evlerin tavanların çöktüğünde ortaya çıkıyor bazı kendisini paraya satmayan aç susuz öyle çok vatandaşımız varki bazı gevşeklerde diyorki ülkede aç susuz kimse yok bu ülkede aç susuz o kadar çok namuslu onurlu insanlar var ama görüntüde yok nedenmi çünki onurlular allah yardım etsin ne diyelim kimsede vicdan merhamet kalmamış çok yazıkCevap Yaz Yayından Kaldır
-
SURİYELİLER VARKEN BUNLARIN BAŞINA ÇATI ÇÖKMÜŞ KİMİN UMRUNDA , MİLLET DAHA NE KADAR MAL GÖTÜRÜRÜM DAVASINA DÜŞMÜŞ , BİRAN ÖNCE KÖKLÜ TEMİZLİK LAZIM BU ÜLKEYE BİRAN ÖNCECevap Yaz Yayından Kaldır
-
FAKİRLİK YOK KRİZ YOK DİYENE LANET OLSUN. FAKİRLİĞİN DİBİ YAŞANIYOR.SURİYELİLER BU ÜLKEYE ALINDI.İLK ÖNCE KİRALAR ARTTI.sONRA BİZİM ALINTERİMİZ ONLARA ÖDENMEYE BAŞLANDI.BENİM ASGARİ ÜCRETİMDEN ÇALDIN KISITLADIN ONLARA VERDİN.1603 TL İLE GEÇİNİN BİR GÖRELİM SİZİ YAAA LANET OLSUN BÖYLE SİSTEME LANET OLSUN BÖYLE ADALETE ŞU İNSANLARIN HALİNE BAK.Cevap Yaz 10 3 Yayından Kaldır