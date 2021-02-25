AKTOB Başkanı Erkan Yağcı'dan turizmcilere "rehavete kapılmayın" uyarısı Açıklaması
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AKTOB Başkanı Erkan Yağcı'dan turizmcilere "rehavete kapılmayın" uyarısı Açıklaması

25.02.2021 22:53 | Son Güncelleme: 25.02.2021 22:56
AKTOB Başkanı Erkan Yağcı'dan turizmcilere

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde başarılı bir süreç yönetimiyle başlatılan turizm hareketinin 2021'de artırılabilmesi için kurallara uymak ve rehavete kapılmamak gerektiğini belirtti.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde başarılı bir süreç yönetimiyle başlatılan turizm hareketinin 2021'de artırılabilmesi için kurallara uymak ve rehavete kapılmamak gerektiğini belirtti.

Yağcı, AKTOB'un e-bülteninde yer alan açıklamasında, salgına karşı mücadele sürerken turizm sektörünün zor bir süreçten geçtiğini kaydetti.

Geçen yıl turizm hareketliliğindeki olumlu gelişmelerin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile kamu yönetiminin getirdiği düzenlemeler, konaklama tesislerinin aldığı önlemler ve kurallara uyumla elde edildiğini vurgulayan Yağcı, şöyle devam etti:

"Güvenli Turizm Sertifikasyon Sistemi düzenlemeleri bu dönemde de çok önemli. Aşının yaygınlaşması ve salgının tam kontrol altına alınmasına kadar önlemlerimizi uygulamalıyız. Mücadele ülke genelinde olduğu gibi, turizmde de 2021'de kurallara uyulmasıyla başarıya ulaşacaktır. Onun için belirlenen düzenlemelere aynen devam edilmesi gerekir. Bu süreçte Güvenli Turizm Sertifikası kapsamındaki önlemlerimizi uygulamalıyız. 2020'den itibaren başarılı bir süreç yönetimi ile başlattığımız turizm hareketini 2021 yılında daha fazla arttırabilmek için kurallara uymalı ve düzenlemeleri aynen devam ettirmeliyiz."

Yağcı, Antalya'nın Güvenli Turizm Sertifikası ile dünyaya öncülük ettiğini ve bu dönemde sektörün çok büyük özveri gösterdiğini anlattı.

Güvenli Sertifikasyon Sistemi ile sezona başlamanın önemli unsurlardan biri olacağına dikkati çeken Yağcı, "2020'de turizmde yaşadığımız deneyimler 2021 için öncü olacak. Normalleşmeye geçiş önemli, başarı için rehavete kapılmamalı, kurallara uymalıyız. Bu yıl turizm sezonunda öncelik işletmelerimizi açabilmek ve ticari faaliyetimize devam etmek. Bunları yaparken de dikkatimiz fiyat dengesi, kalite unsuru ve özellikle Güvenli Turizm Sertifikasyon Sistemi kriterlerini uygulamak olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Levent Kişi

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