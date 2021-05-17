Aksoy vatandaşların geçmiş bayramını kutladı
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Aksoy vatandaşların geçmiş bayramını kutladı

Aksoy vatandaşların geçmiş bayramını kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, vatandaşları ziyaret ederek hayır duasını alıp, geçmiş bayramlarını kutladı.

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, vatandaşları ziyaret ederek hayır duasını alıp, geçmiş bayramlarını kutladı.

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, bayramın son gününde Bozova merkezde başta yetim ve öksüzleri ve ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Aksoy ziyaretinde, "Yetim ve öksüzlerimiz yalnız değildir. Onlar bize emanettir. Onlara sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Onların bir nebze de olsa acılarını dindirtmek ve onların yanında olduğumuzu unutmamalarını istiyorum. Onların bir abisi olarak her zaman yanlarındayım. Tam kapanmadan dolayı bayramı bayram gibi yaşayamadık. Bayramı bayram gibi yaşamak elbette ki çocuklarımızın hakkıdır. Evleri önünde gördüğümüz tüm çocuklarımızın da bayramını kutlayarak kendilerine çeşitli hediyelerde bulunduk. Bu zorlu günler elbette ki geride kalacaktır. Bayramları bayram gibi yaşamak için öncelikle kurallara riayet etmemiz gerekir. Sosyal mesafe maske ve hijyene dikkat etmeliyiz. Bayramları bayram olarak yaşayabilmek adına tüm hemşerilerimizin ramazan bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Aksoy vatandaşların geçmiş bayramını kutladı
Aksoy vatandaşların geçmiş bayramını kutladı
Aksoy vatandaşların geçmiş bayramını kutladı
Aksoy vatandaşların geçmiş bayramını kutladı
Aksoy vatandaşların geçmiş bayramını kutladı
Aksoy vatandaşların geçmiş bayramını kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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