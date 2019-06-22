Akşener'den Bahçeli'ye "Öcalan" tepkisi: Anlaşılan mitil İmralı'ya atılmış
İYİ Parti Lideri Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın mesajına yaptığı yoruma tepki göstererek "Anlaşılan mitil İmralı'ya atılmış" dedi.
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