Akşener'den Bahçeli'ye "Öcalan" tepkisi: Anlaşılan mitil İmralı'ya atılmış

Akşener'den Bahçeli'ye "Öcalan" tepkisi: Anlaşılan mitil İmralı'ya atılmış

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın mesajına yaptığı yoruma tepki göstererek "Anlaşılan mitil İmralı'ya atılmış" dedi.

Akşener'den Bahçeli'ye