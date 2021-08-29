Akseki Güçlüköy'ün suyu daha gür akacak
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Akseki Güçlüköy'ün suyu daha gür akacak

Akseki Güçlüköy'ün suyu daha gür akacak
Habermetre - Haberler | Toplum

Akseki Güçlüköy'ün suyu daha gür akacakAntalya Büyükşehir Belediyesi içme suyu miktarında düşüş yaşanan Akseki İlçesi Güçlüköy Mahallesi'nin sorununu çözdü.

Akseki Güçlüköy'ün suyu daha gür akacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi içme suyu miktarında düşüş yaşanan Akseki İlçesi Güçlüköy Mahallesi'nin sorununu çözdü.

Akseki'nin Güçlüköy Mahallesi'nde kaynaktan alınarak şebekeye aktarılan içme suyunda son zamanlarda azalma olması üzerine Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. İnceleme sonucunda sorunun 20 yıl önce yapılmış olan, suyun dağıtımdan önce toplanıp korunduğu, teknik tabirle "kaptaj" olarak adlandırılan yapıdan kaynaklandığı anlaşıldı. Kaptajda zamana bağlı olarak sorunlar oluştuğu, toplanan suyun bir kısmının dereye kaçtığı tespit edildi.

YAPI SAĞLAMLAŞTIRILDI

ASAT ekipleri kaptajın üzerini açarak temizlik ve tadilat yaptı. Beton yapıdaki bütün çatlaklar onarılarak sağlamlaştırıldı. Yapının ileriye dönük olarak sorunsuz hizmet vermeye devam etmesi için genişletme ve yükseltme yapılarak, üzeri beton ile kapandı. Tamamlanan çalışma sonrasında mahalleye gelen içme suyu miktarında yüzde 50 artış sağlandı.

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Kaynak: Habermetre

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