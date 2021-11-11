Akseki'de kaybolan 300 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Akseki'de kaybolan 300 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulundu

AA / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel
Akseki'de kaybolan 300 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulundu

Akseki ilçesinde kaybolan 300 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Akseki ilçesinde kaybolan 300 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Güçlüköy Mahallesi'nde gece saatlerinde bir çoban küçükbaş hayvanlarını bulamayınca Taşlıca Jandarma Karakol Komutanlığından yardım istedi.

Jandarma ekipleri hayvanların kaybolduğu arazide geniş çaplı arama çalışması başlattı. Hayvanların ayak izlerini takip eden jandarma ekipleri ormanlık arazinin yaklaşık 3 kilometre ilerisinde hayvanları bularak sahibine teslim etti.

Akseki'de kaybolan 300 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulundu

AA / Mustafa Hatipoğlu - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title