Aksaray'daki trafik kazası faciaya neden oldu: Aynı aileden 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Aksaray'daki trafik kazası faciaya neden oldu: Aynı aileden 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Aksaray'da bir otomobilin devrilmesi yüzünden, aynı aileden biri çocuk 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

14.08.2019 08:48
Aksaray'daki trafik kazası faciaya neden oldu: Aynı aileden 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Veysel Akgün yönetimindeki 09 TM 389 plakalı otomobil Aksaray-Konya karayolu 30. kilometresinde devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, Bedia Akgün (74), Menşure Akgün (27), Hüseyin Ali Akgün (4) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ile araçtaki Abdülkadir Akgün, Eşref Akgün, İbrahim Ayaz Akgün sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Aksaray'daki trafik kazası faciaya neden oldu: Aynı aileden 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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