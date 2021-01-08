Akıncı dizisi Aylin kimdir? Akıncı "Didem İnselel" kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Didem İnselel hayatı ve biyografisi nedir?
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Akıncı dizisi Aylin kimdir? Akıncı "Didem İnselel" kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Didem İnselel hayatı ve biyografisi nedir?

08.01.2021 14:14 | Son Güncelleme: 08.01.2021 14:19
Akıncı dizisi Aylin kimdir? Akıncı

Akıncı dizisi Aylin kimdir? Akıncı "Didem İnselel" kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Didem İnselel hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

AKINCI DİZİSİNİN AYLİN'İ DİDEM İNSELEL KİMDİR?

Uğur Didem İnselel, 13 Temmuz 1976 yılında doğan, Türk oyuncu ve sunucudur.

Kanal D'de yayınlanan Kavak Yelleri (2007) dizisinde "Gönül Kara" adlı karakteri canlandırmıştır. Dizide, insanlara yardım etmesi ama yanlış anlaşılması sonucunda sürekli okulunu değiştiren bir öğretmeni canlandırmaktadır. İzmir-Urla'da öğretmenlik yapmaya başladığı okulda, öğrencisi Efe (Dağhan Külegeç) ve Efe'nin abisi Metin (Ferit Aktuğ) Gönül'e aşık olur.

1999 yılında Melodi programında sunuculuk yaptı. Camdan Papuçlar (atv), 29-30 (Show TV), Sahte Prenses (Show TV) dizilerinde, reklam filmlerinde ve kısa filmde oynamıştır.

Ayrıca Kanal D'de Fatih Portakal ile birlikte Ne yapmalı? adlı programı sunmuştur. Bundan sonra tiyatro hayatına devam edeceğini bildirdi. TRT 1'de yayınlanan Beni Böyle Sev adlı dizide "İnci" karakterini canlandırdı.

Güneşi Beklerken adlı dizide de kendini ekranlarda gösterdi ve iki sezondur "O Hayat Benim" adlı dizide rol almaktadır.

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