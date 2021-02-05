Akıncı canlı izle! ATV Akıncı yeni bölüm canlı izle! Akıncı 6. yeni bölümde neler olacak?

Akıncı yeni bölüm bugün ATV'de yayınlanacak. Akıncı 6. bölüm canlı izle! Akıncı yeni bölümde neler olacak? ATV Akıncı canlı izle! Cuma günü ATV yayın akışında neler var? Akıncı yeni bölüm canlı olarak izle!

Akıncı, NTC Medya imzalı, yönetmeliğini Veli Çelik'in yaptığı, senaryosunu Hakan Kandal'ın kaleme aldığı aksiyon türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Akıncı yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı merak edildi. Akıncı 7. bölüm fragmanı çıktı mı? Akıncı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akıncı canlı izle! Akıncı fragmanı izle! Akıncı canlı izle!

AKINCI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

''Yalvarmanın işe yaramadığı zamanlar vardır...''

Akıncı'yı kovalarken kaza yapan Kemal hastanede yaşam mücadelesi verirken gizlediği gerçekler açığa çıkar. Köksal, Lukas'ı ele geçirecekken ortaya çıkan Cüneyt dengeleri bozar. Köksal yakalandığını düşünürken geçmişine dair beklemediği bir sürprizle karşılaşır. Nergis, Cüneyt'in şüpheli hareketlerini görüntülerken elindeki bilgileri emniyetle paylaşma konusunda kararsızdır. Lukas meselesinin çözülmesi Cevdet'i rahatlatırken, Nergis de babasının gerçek yüzüyle tanışır. Nergis'in elindeki görüntüleri almak isteyen Cüneyt bir plan yapar ama beklemediği sorunlarla karşılaşır. Cüneyt'in planı Nergis ve Fatih'in yakınlaşmasına sebep olur. Birlikte ülke gündemine bomba gibi düşen bir haberin ihbarına giderler.

AKINCI YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

AKINCI 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Akıncı dizisi bugün 5 Şubat Cuma 6. bölümü ile ekranlara gelecek. Yeni bölümün ardından gelecek bölüm fragmanı yayınlanacak.

AKINCI 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

AKINCI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Akıncı ve Kemal karşı karşıya

Lukas'ın ellerinden kaçması Fatih ve Orhan arasında gerilime sebep olur. Lukas, hedefindeki Akıncı'yı ortadan kaldırmadan ülkeyi terk etmemek için harekete geçer. Cevdet de Lukas'ın peşindedir.

Nergis, Cevdet ve geçmişiyle ciddi bir yüzleşme yaşarken Kemal'in hayatında hiç bilinmeyen bir gerçek açığa çıkar. Orhan, Lukas'ın izini sürerken birileri tarafından kaçırılır.

Lukas ülkeden çıkamadan tuzağa düşerken, Kemal ve Akıncı karşı karşıya gelir.

AKINCI SON BÖLÜM İZLE...

AKINCI OYUNCU KADROSU

Şükrü Özyıldız - Fatih/Akıncı

Büşra Develi - Nergis

Yıldıray Şahinler - Cevdet

Tolga Tekin - Orhan

Erkan Bektaş - Kemal

Didem İnselel - Aylin

Sermet Yeşil - Köksal

Müge Boz - Beste

Berrin Arısoy - Meryem

Berrak Hacer Kuş - Hacer

Ayça Erturan - Filiz

Yılmaz Bayraktar - Cüneyt

Atakan Hoşgören - Murat

Serhan Onat - Yağız

Savaş Alp Başar - Taner

Deren Talu - Didem

Ercü Turan - Lucas

Bilgi Aydoğmuş - Yeliz

Selin Çuhadaroğlu - Beyza

Öykü Su Okur - Duygu

Kubilay Yılmaz

Yunus Destebaşı