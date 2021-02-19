Akıncı canlı izle! ATV Akıncı 8. yeni bölüm canlı izle! Akıncı yeni bölümde neler olacak?

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Akıncı, NTC Medya imzalı, yönetmeliğini Veli Çelik'in yaptığı, senaryosunu Hakan Kandal'ın kaleme aldığı aksiyon türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Akıncı yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı merak edildi. Akıncı 9. bölüm fragmanı çıktı mı? Akıncı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akıncı canlı izle! Akıncı fragmanı izle!

AKINCI CANLI İZLE!

AKINCI 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Akıncı dizisi bugün 19 Şubat Cuma 8. bölümü ile ekranlara gelecek. Yeni bölümün ardından gelecek bölüm fragmanı yayınlanacak.

AKINCI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Akıncı tuzağa düşer

Yücel'in ölümünün ardından hem Kemal hem Akıncı bu infazın arkasında kimin olduğunun peşine düşerler. Nergis, elindeki kanıtla Cüneyt'i köşeye sıkıştırmaya başlar. Kemal ise Cüneyt'in kimlere çalıştığını öğrenmeye çalışır. Amerika'dan gelen Türk bir profesör ülke gündemini meşgul ederken Cevdet profesörü ortadan kaldırmak için Gizli Yapı'dan emir alır. Ama önündeki en büyük engel Akıncı'dır. Akıncı, profesörü kurtarmak için harekete geçerken kendisini hiç beklemediği bir tuzağın içinde bulur.

AKINCI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Akıncı işleri bozdu"

Akıncı, Profesör Yusuf ve kızı Deniz'in kaçırıldığı yere baskın yapar. Köşeye sıkışan Köksal ve adamları Akıncı'yla amansız bir mücadeleye girişir. Cevdet, Yusuf ve kızı için ölüm emrini verirken hiç hesaba katmadığı bir sürprizle karşılaşır. Cüneyt ise Nergis'in ihanetine karşılık harekete geçer. Nergis'in gizlediği tüm belge ve dosyaları ulaşabilmek için özel arama izniyle stüdyoya gelir. Nergis'i köşeye sıkıştırmaya çalışan Cüneyt'in karşısına Fatih çıkar. Cüneyt ve Nergis arasında oklar iyice gerilir. Emniyetin operasyonuna karşılık vermek isteyen teröristlerin ele geçirdiği hastanede yaşanan olayda ise Akıncı ve Terörle Şube Müdürü Kemal Günay çatışmanın tam ortasında karşı karşıya gelir.

AKINCI OYUNCU KADROSU

Şükrü Özyıldız - Fatih/Akıncı

Büşra Develi - Nergis

Yıldıray Şahinler - Cevdet

Tolga Tekin - Orhan

Erkan Bektaş - Kemal

Didem İnselel - Aylin

Sermet Yeşil - Köksal

Müge Boz - Beste

Berrin Arısoy - Meryem

Berrak Hacer Kuş - Hacer

Ayça Erturan - Filiz

Yılmaz Bayraktar - Cüneyt

Atakan Hoşgören - Murat

Serhan Onat - Yağız

Savaş Alp Başar - Taner

Deren Talu - Didem

Ercü Turan - Lucas

Bilgi Aydoğmuş - Yeliz

Selin Çuhadaroğlu - Beyza

Öykü Su Okur - Duygu

Kubilay Yılmaz

Yunus Destebaşı