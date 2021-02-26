Akıncı 9. bölüm full HD izleme linki! Akıncı yeni bölüm fragmanı izle! Akıncı son bölüm tek parça full izle!

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Akıncı, NTC Medya imzalı, yönetmeliğini Veli Çelik'in yaptığı, senaryosunu Hakan Kandal'ın kaleme aldığı aksiyon türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Akıncı yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı merak edildi. Akıncı yeni bölüm bugün ATV'de yayınlanacak. Akıncı 9. bölüm full izleme linki! Akıncı son bölüm tek parça full izle! Akıncı canlı izle! Akıncı hangi gün, saat kaçta, ne zaman? Akıncı son bölümde neler oldu? Akıncı 8. bölümde neler oldu? Akıncı 9. bölüm fragmanı izle! Akıncı oyuncuları kimlerdir? Akıncı 9. bölüm full izleme linki! Akıncı son bölüm tek parça full izle! Akıncı canlı izle! Akıncı hangi gün, saat kaçta, ne zaman? İşte detaylar haberimizde...

AKINCI 9. BÖLÜM FULL İZLEME LİNKİ! AKINCI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"İyi ki varsın"

Kemal'in hastane çatışmasında Yasemin'i kurtarması, başta durumu gören Fatih olmak üzere herkesin gündemi olur. Kemal sırrını korumaya çalışırken bocalamaya başlar. Üstelik Cüneyt de bu sırrın peşindedir. Nergis, annesiyle ilgili edindiği ipuçlarının izini sürer. İpuçları onu hiç beklemediği bir kişiye ulaştırırken Lukas'la ilgili beklenmedik bir gelişme Cüneyt ve Köksal'ın gündemini değiştirir. Akıncı, Nergis'in haber yaptığı olayın sorumlularıyla kendi yöntemleriyle hesaplaşırken Nergis Akıncı'ya büyük bir itirafta bulunur.

AKINCI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

AKINCI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Akıncı ve komiser Kemal çatışmanın ortasında!

Akıncı, Profesör Yusuf ve kızı Deniz'in kaçırıldığı yere baskın yapar. Köşeye sıkışan Köksal ve adamları Akıncı'yla amansız bir mücadeleye girişir. Cevdet, Yusuf ve kızı için ölüm emrini verirken hiç hesaba katmadığı bir sürprizle karşılaşır. Cüneyt ise Nergis'in ihanetine karşılık harekete geçer. Nergis'in gizlediği tüm belge ve dosyaları ulaşabilmek için özel arama izniyle stüdyoya gelir. Nergis'i köşeye sıkıştırmaya çalışan Cüneyt'in karşısına Fatih çıkar. Cüneyt ve Nergis arasında oklar iyice gerilir. Emniyetin operasyonuna karşılık vermek isteyen teröristlerin ele geçirdiği hastanede yaşanan olayda ise Akıncı ve Terörle Şube Müdürü Kemal Günay çatışmanın tam ortasında karşı karşıya gelir.

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