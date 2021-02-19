Akıncı 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akıncı son bölümde neler oldu? Akıncı konusu ne, oyuncuları kimler?
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Akıncı 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akıncı son bölümde neler oldu? Akıncı konusu ne, oyuncuları kimler?

19.02.2021 17:12 | Son Güncelleme: 19.02.2021 17:16
Akıncı 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akıncı son bölümde neler oldu? Akıncı konusu ne, oyuncuları kimler?

ATV'nin sevilen dizisi Akıncı bugün ekranlara geliyor. Akıncı yeni bölümün ardından 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Peki, Akıncı dizisi 9. bölüm fragmanı çıktı mı? Akıncı 8. bölümde neler olacak? Akıncı 6. bölüm izle! Akıncı konusu ne, oyuncuları kimler?

Akıncı, NTC Medya imzalı, yönetmeliğini Veli Çelik'in yaptığı, senaryosunu Hakan Kandal'ın kaleme aldığı aksiyon türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Akıncı yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı merak edildi. Akıncı 9. bölüm fragmanı çıktı mı? Akıncı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akıncı canlı izle! Akıncı fragmanı izle!

AKINCI 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Akıncı dizisi bugün 19 Şubat Cuma 8. bölümü ile ekranlara gelecek. Yeni bölümün ardından gelecek bölüm fragmanı yayınlanacak.

AKINCI 8. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

Akıncı 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akıncı son bölümde neler oldu? Akıncı konusu ne, oyuncuları kimler?

AKINCI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Akıncı tuzağa düşer

Yücel'in ölümünün ardından hem Kemal hem Akıncı bu infazın arkasında kimin olduğunun peşine düşerler. Nergis, elindeki kanıtla Cüneyt'i köşeye sıkıştırmaya başlar. Kemal ise Cüneyt'in kimlere çalıştığını öğrenmeye çalışır. Amerika'dan gelen Türk bir profesör ülke gündemini meşgul ederken Cevdet profesörü ortadan kaldırmak için Gizli Yapı'dan emir alır. Ama önündeki en büyük engel Akıncı'dır. Akıncı, profesörü kurtarmak için harekete geçerken kendisini hiç beklemediği bir tuzağın içinde bulur.

AKINCI SON BÖLÜM İZLE...

Akıncı 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akıncı son bölümde neler oldu? Akıncı konusu ne, oyuncuları kimler?

AKINCI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Akıncı işleri bozdu"

Akıncı, Profesör Yusuf ve kızı Deniz'in kaçırıldığı yere baskın yapar. Köşeye sıkışan Köksal ve adamları Akıncı'yla amansız bir mücadeleye girişir. Cevdet, Yusuf ve kızı için ölüm emrini verirken hiç hesaba katmadığı bir sürprizle karşılaşır. Cüneyt ise Nergis'in ihanetine karşılık harekete geçer. Nergis'in gizlediği tüm belge ve dosyaları ulaşabilmek için özel arama izniyle stüdyoya gelir. Nergis'i köşeye sıkıştırmaya çalışan Cüneyt'in karşısına Fatih çıkar. Cüneyt ve Nergis arasında oklar iyice gerilir. Emniyetin operasyonuna karşılık vermek isteyen teröristlerin ele geçirdiği hastanede yaşanan olayda ise Akıncı ve Terörle Şube Müdürü Kemal Günay çatışmanın tam ortasında karşı karşıya gelir.

AKINCI YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

Akıncı 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akıncı son bölümde neler oldu? Akıncı konusu ne, oyuncuları kimler?

AKINCI OYUNCU KADROSU

Şükrü Özyıldız - Fatih/Akıncı

Büşra Develi - Nergis

Yıldıray Şahinler - Cevdet

Tolga Tekin - Orhan

Erkan Bektaş - Kemal

Didem İnselel - Aylin

Sermet Yeşil - Köksal

Müge Boz - Beste

Berrin Arısoy - Meryem

Berrak Hacer Kuş - Hacer

Ayça Erturan - Filiz

Yılmaz Bayraktar - Cüneyt

Atakan Hoşgören - Murat

Serhan Onat - Yağız

Savaş Alp Başar - Taner

Deren Talu - Didem

Ercü Turan - Lucas

Bilgi Aydoğmuş - Yeliz

Selin Çuhadaroğlu - Beyza

Öykü Su Okur - Duygu

Kubilay Yılmaz

Yunus Destebaşı

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