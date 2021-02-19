Akıncı 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akıncı son bölümde neler oldu? Akıncı konusu ne, oyuncuları kimler?
ATV'nin sevilen dizisi Akıncı bugün ekranlara geliyor. Akıncı yeni bölümün ardından 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Peki, Akıncı dizisi 9. bölüm fragmanı çıktı mı? Akıncı 8. bölümde neler olacak? Akıncı 6. bölüm izle! Akıncı konusu ne, oyuncuları kimler?
Akıncı, NTC Medya imzalı, yönetmeliğini Veli Çelik'in yaptığı, senaryosunu Hakan Kandal'ın kaleme aldığı aksiyon türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Akıncı yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı merak edildi. Akıncı 9. bölüm fragmanı çıktı mı? Akıncı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akıncı canlı izle! Akıncı fragmanı izle!
AKINCI 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Akıncı dizisi bugün 19 Şubat Cuma 8. bölümü ile ekranlara gelecek. Yeni bölümün ardından gelecek bölüm fragmanı yayınlanacak.
AKINCI 8. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...
AKINCI SON BÖLÜMDE NE OLDU?
Akıncı tuzağa düşer
Yücel'in ölümünün ardından hem Kemal hem Akıncı bu infazın arkasında kimin olduğunun peşine düşerler. Nergis, elindeki kanıtla Cüneyt'i köşeye sıkıştırmaya başlar. Kemal ise Cüneyt'in kimlere çalıştığını öğrenmeye çalışır. Amerika'dan gelen Türk bir profesör ülke gündemini meşgul ederken Cevdet profesörü ortadan kaldırmak için Gizli Yapı'dan emir alır. Ama önündeki en büyük engel Akıncı'dır. Akıncı, profesörü kurtarmak için harekete geçerken kendisini hiç beklemediği bir tuzağın içinde bulur.
AKINCI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
"Akıncı işleri bozdu"
Akıncı, Profesör Yusuf ve kızı Deniz'in kaçırıldığı yere baskın yapar. Köşeye sıkışan Köksal ve adamları Akıncı'yla amansız bir mücadeleye girişir. Cevdet, Yusuf ve kızı için ölüm emrini verirken hiç hesaba katmadığı bir sürprizle karşılaşır. Cüneyt ise Nergis'in ihanetine karşılık harekete geçer. Nergis'in gizlediği tüm belge ve dosyaları ulaşabilmek için özel arama izniyle stüdyoya gelir. Nergis'i köşeye sıkıştırmaya çalışan Cüneyt'in karşısına Fatih çıkar. Cüneyt ve Nergis arasında oklar iyice gerilir. Emniyetin operasyonuna karşılık vermek isteyen teröristlerin ele geçirdiği hastanede yaşanan olayda ise Akıncı ve Terörle Şube Müdürü Kemal Günay çatışmanın tam ortasında karşı karşıya gelir.
AKINCI YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...
AKINCI OYUNCU KADROSU
Şükrü Özyıldız - Fatih/Akıncı
Büşra Develi - Nergis
Yıldıray Şahinler - Cevdet
Tolga Tekin - Orhan
Erkan Bektaş - Kemal
Didem İnselel - Aylin
Sermet Yeşil - Köksal
Müge Boz - Beste
Berrin Arısoy - Meryem
Berrak Hacer Kuş - Hacer
Ayça Erturan - Filiz
Yılmaz Bayraktar - Cüneyt
Atakan Hoşgören - Murat
Serhan Onat - Yağız
Savaş Alp Başar - Taner
Deren Talu - Didem
Ercü Turan - Lucas
Bilgi Aydoğmuş - Yeliz
Selin Çuhadaroğlu - Beyza
Öykü Su Okur - Duygu
Kubilay Yılmaz
Yunus Destebaşı