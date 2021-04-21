Akıllı telefonla kumanda edilen penil protez geliştirildi

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Mustafa Faruk Usta, penil protezler (mutluluk çubuğu) sayesinde ilaç tedavilerine yanıt alınamayan hastalarda son derece yüz güldürücü sonuçlara ulaşıldığını belirterek, "Uzaktan kumandayla çalışan penil protez geliştirildi" dedi.

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Mustafa Faruk Usta, penil protezler (mutluluk çubuğu) sayesinde ilaç tedavilerine yanıt alınamayan hastalarda son derece yüz güldürücü sonuçlara ulaşıldığını belirterek, "Uzaktan kumandayla çalışan penil protez geliştirildi" dedi.

AÜ Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Faruk Usta, penil protezlerin, ilaç tedavilerine yanıt alınamayan hastalarda son çare olarak uyguladıkları tedavi biçimi olduğunu söyledi. Bazı hastalarda görülen komplikasyonların ortadan kaldırılmasına yönelik teknolojik yenilikler olduğunu aktaran Prof. Dr. Usta, "Bunlardan en önemlisi, protezlerin güçlendirilmesi. Artı protezlerin enfeksiyon riskine karşı antibiyotikle kaplanması ya da antibiyotik emebilir hale getirilmeleri" diye konuştu.

Bu protezlerin kullanımıyla hastaların ciddi sorunlar yaşadığını gören firmaların kullanım kolaylığı getirmek için de çalışmalar yürüttüğünü aktaran Prof. Dr. Mustafa Faruk Usta, protezi çalıştıran pompanın kullanımı konusundaki zorluklara dikkati çekti. Prof. Dr. Usta, bu konuyla ilgili sağlanan en önemli gelişmenin 'Nitinol' olarak adlandırılan, nikel-titanyum bileşimiyle tasarlanmış protezler olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Usta, "Bu protezlerin en önemli özelliği, herhangi bir pompa gereksinimi duymadan, çok basit ısı sağlayıcılarla, yani penis üzerindeki ısıyı biraz artırarak protezin sertleşmesini sağlamak. Birazcık ısıyı düşürmekle de penisin (protezin) sönmesini, gevşemesini sağlayıcı birtakım teknolojiler kullanılıyor" dedi.AKILLI TELEFONA UYARLANABİLİYORKalp hastalarının ritim bozukluklarında kullanılan kalp pilleri gibi vücudun içerisine yerleştirilen batarya ve bu bataryaların bir aplikasyon aracılığıyla akıllı telefonlara uyarlanmasıyla gerçekleşen bir sistem olduğunu kaydeden Prof. Dr. Usta, "Bu sistemi kullandığınız takdirde yine pompa kullanımına gereksinim duymadan protezin sertleşmesini ve yumuşamasını sağlayabiliyorsunuz. Yani bir nevi uzaktan kumandayla çalışan penil protezler geliştirildi" dedi.ABD'DE KULLANILIYOR

ABD'de kullanımına başlanan bu protezlerin 2023 yılı başlarında piyasaya verileceğini aktaran Prof. Dr. Usta, "Gerçekten bu protez ve teknolojisi kullanım kolaylığı sağlaması açısından, zaten memnuniyet oranı çok yüksek olan protezlerle ilgili çok daha fazla artırmaya aday girişimler olarak görülmektedir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol AKKIR