Akdoğan: "Kahrolsun küresel emperyalizm, yaşasın zulme karşı direnişimiz"

10.12.2019 13:25 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:31

Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sağlık-Sen Kırıkkale Şube Başkanı Recep Akdoğan, "Mısır, Suriye, Doğu Türkistan ve Filistin zindanlarındaki özgür oluncaya, dökülen kanlar duruncaya kadar mazlumların sesi, çığlığı olacağız. Kahrolsun küresel emperyalizm, yaşasın zulme karşı direnişimiz" dedi.



10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Kırıkkale İl Başkanlığınca basın açıklaması düzenlendi. Sağlık-Sen Kırıkkale Şube Başkanı Recep Akdoğan, ABD'den Rusya'ya Çin'den AB'ye kadar küresel emperyalizmin, insanlığa ve özelde İslam dünyasına karşı acımasız bir savaş yürüttüğüne dikkat çekti.



"12 binden fazla çocuk yaşamını yitirdi"



Akdoğan, "Bugün dünyada 66 ülkede savaş ve çatışma yaşanırken ölen her 4 kişiden 3'ünü sivilleş oluşturuyor. 2018'de savaş ve çatışmalarda 12 binden fazla çocuk yaşamını yitirdi. BM'nin tespitlerine göre geçen yıl ölen ve yaralanan 24 binden fazla çocuğa karşı ağır hak ihlallerinin nedeni, çocukların savaşçı olarak kullanılması, cinsel şiddete maruz kalması ve hastanede ya da okullara saldırılar düzenlenmesidir" ifadelerine yer verdi.



"PKK/YPG'nin de, IŞİD'in de arkasın da bu güçler var"



Dünyada açlık, yoksulluk ve savaşlar nedeniyle 70 milyon insan mülteci durumun da yaşadığını kaydeden Akdoğan, "Emperyalizm kurduğu ya da koruduğu terör örgütlerinin saldırıları sonucunda 2018'de 16 bin kişi yaşamını yitirdi. Nitekim PKK/YPG'nin de, IŞİD'in de arkasın da bu güçler var. Dünyanın neresinde olursa olsun mazlumların yanında zulme karşı durmaya devam edeceğiz. Emperyalizmin sömürü düzenine karşı diriliş ateşini her koşulda harlamayı sürdüreceğiz. Biz vicdanın sesiyiz. Bütün sesleri sustursalar da vicdanın sesini susturamazlar. Tarihe ve insanlığa karşı sorumluluğumuzu gereği susmayacağız. Mısır, Suriye, Doğu Türkistan ve Filistin zindanlarındaki özgür oluncaya, dökülen kanlar duruncaya kadar mazlumların sesi, çığlığı olacağız. Kahrolsun küresel emperyalizm, yaşasın zulme karşı direnişimiz" şeklinde konuştu.



Basın açıklamasına, Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı sendika başkanları ve üyeleri katıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA