Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Merdun'dan "kuraklık" ve "su yönetimi" uyarısı Açıklaması
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Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Merdun'dan "kuraklık" ve "su yönetimi" uyarısı Açıklaması

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Merdun'dan 'kuraklık' ve 'su yönetimi' uyarısı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Levent Kişi - Haberler | Güncel

Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Merdun, son yıllardan iklim değişikliğine bağlı olarak yağış miktarının azaldığını belirterek, özellikle tarım sektörünün bu olumsuzluktan daha fazla etkilenmemesi için su yönetimi konusunda önlemler alınması...

Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Merdun, son yıllardan iklim değişikliğine bağlı olarak yağış miktarının azaldığını belirterek, özellikle tarım sektörünün bu olumsuzluktan daha fazla etkilenmemesi için su yönetimi konusunda önlemler alınması gerektiği uyarısında bulundu.

Merdun, AA muhabirine, küresel ısınma ve küresel iklim değişikliği nedeniyle kimi yerlere daha fazla kimi yerlere ise daha az yağış düştüğünü söyledi.

Akdeniz Bölgesi'nin iklim değişikliğinden daha fazla etkilenmesinin ve yağışların azalmasının beklendiğine işaret eden Merdun, "İklim değişikliğinin önüne geçilmesi için öncelikle sera gazları azaltılmalı. Su yönetimi konusunda önlemler alınmalı. Son zamanlarda kuraklık ciddi boyutlara ulaşmaya başladı. Bu yıl da o dönemlerden birisi. Raporlarda, bölgeden bölgeye değişmekle beraber yağış oranlarında yüzde 40-50 düşüş yaşandığı belirtiliyor. Bu rağmen suyu kullanan nüfus ve sektörler büyüyor." diye konuştu.

Antalya'da turizmin yanında tarımın da önemli bir sektör olduğunu anlatan Merdun "Toplam su potansiyelinin yaklaşık yüzde 75'i tarımda kullanılıyor. Yüzde 15'i içme suyu olarak, yüzde 10'luk kısmı ise sanayii veya endüstride tüketiliyor. Dolayısıyla tarım sektöründeki suyun düzenli ve etkin kullanılması çok önemli. Tarım, kuraklıktan en fazla etkilenecek sektör. Tarımda yer altı sularının düzensiz ve gereğinden fazla kullanılması da su potansiyelini önemli oranda azaltıyor." ifadelerini kullandı.

Bilinçsiz kullanım gölleri kurutuyor

Göller Yöresi'nin Antalya ve komşuları Burdur ile Isparta'nın topraklarına yayıldığını belirten Merdun, son dönemlerde yağışlar yeterli düzeyde olmadığı için buradaki göllerde suyun ciddi anlamda azaldığını kaydetti.

Bu nedenle göllerden yararlanma imkanının azaldığına dikkati çeken Merdun, şöyle konuştu:

"Yıllardan beri yer altı sularının kontrolsüz şekilde çekilmesi, kuraklık dönemlerinde yaşanan sıkıntıların artmasına neden oluyor. Tarımda kullanılan su miktarını azaltmak için vahşi ve klasik sulara yerine basınçlı ve yağmurlama yöntemlerinin uygulanması gerekiyor. Su yönetimine ilişkin ciddi düzenlemeler yapılmalı. Su yönetiminin tek elden yönetilmesi ve tüm sektörlerin dahil olduğu entegre bir su politikasının hayata geçirilmesi gerekiyor. Çünkü kuraklık dolayısıyla tarımın olumsuz etkilenmesi, diğer sektörlerde de sıkıntıya yol açacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Levent Kişi

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