Akdeniz Üniversitesi Kovid-19 Laboratuvar Sorumlusu Prof. Dr. Derya Mutlu'dan aşı açıklaması Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Akdeniz Üniversitesi Kovid-19 Laboratuvar Sorumlusu Prof. Dr. Derya Mutlu'dan aşı açıklaması Açıklaması

Akdeniz Üniversitesi Kovid-19 Laboratuvar Sorumlusu Prof. Dr. Derya Mutlu'dan aşı açıklaması Açıklaması
Anadolu Ajansı / Levent Kişi - Haberler | Sağlık

Akdeniz Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Kovid-19 Laboratuvar Sorumlusu Prof. Dr. Derya Mutlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayanların yeni mutasyonların ortaya çıkma olasılığını artırdığını söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Kovid-19 Laboratuvar Sorumlusu Prof. Dr. Derya Mutlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayanların yeni mutasyonların ortaya çıkma olasılığını artırdığını söyledi.

Mutlu, yaptığı açıklamada, laboratuvar çalışanlarının, Kovid-19 teşhisini sağlayan PCR testlerini sonuçlandırabilmek için yoğun mesai yaptığını belirtti.

Sağlam bir altyapıya ve deneyimli bir ekibe sahip olduklarını vurgulayan Mutlu, uzun süredir başarılı şekilde organ nakli hastalarına hizmet vermelerinin bu alandaki çalışmalarda da etkili olduğuna işaret etti.

Çalışma kapasitelerini sürekli geliştirdiklerini aktaran Mutlu, "Sonuçlar sadece hastanemizdeki hekimlere değil, İl Sağlık Müdürlüğüne de bildiriliyor ve ulusal verilere yansıyor. Enfekte kişilerin karantina süreçleri, enfekte bireylerin temas kurduğu durumlar bu veriler üzerinden belirleniyor. Bu bakımdan özel dikkatli ve titiz bir çalışma gerektiriyor." ifadesini kullandı.

"İki haftadır ılımlı bir düşüş var"

Mutlu, yeni çıkan mutasyonlara yönelik kitlerin de sürekli güncellendiğini bildirdi

Vakaların yaz sezonu çok artığını, bu dönemde günlük 800-1000 teste kadar çıktıklarını belirten Mutlu, şunları kaydetti:

"Turizm sezonunun yavaşlaması, temasın azalması sebebiyle şu an sevindirici bir haber olarak iki haftadır ılımlı bir düşüş var. Örneğin 6 Ağustos'ta 469 örnek çalışıldı. Aşılanma, sosyal mesafe, hijyen kuralları, maske kullanımı gibi bulaşı engelleyecek önlemler çok önemli. Aşı yaptırmamaya kişisel tercih demek biraz zor. Çünkü aşı sadece bireyi değil, yaşadığı toplumu ve tüm dünyayı ilgilendiriyor. Aşı olmamak topluma karşı sorumluluğunuzu yerine getirmemektir. Çünkü aşısız bireyler yeni mutasyonların ortaya çıkma olasılığını artırıyor. Aşılanma yüksek oranda tamamlanmadığı sürece o toplumda yeni varyantların çıkması ve dünyaya yayılması en büyük tehlike. Bu sebeple Dünya Sağlık Örgütü çok yakından takip ediyor. Biz de Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen kitlerle bu varyantları tespit etmek adın elimizden geleni yapıyoruz."

Akdeniz Üniversitesi Kovid-19 Laboratuvar Sorumlusu Prof. Dr. Derya Mutlu'dan aşı açıklaması Açıklaması
Akdeniz Üniversitesi Kovid-19 Laboratuvar Sorumlusu Prof. Dr. Derya Mutlu'dan aşı açıklaması Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Levent Kişi

Doktorlar, anne-babaları uyarıyor: Aileleri aşı olmayan çocuklarda vaka oranları artıyor
Doktorlar, anne-babaları uyarıyor: Aileleri aşı olmayan çocuklarda vaka oranları artıyor
Sağlık personeli camiye girerek hoparlörden aşı anonsu yaptı
Sağlık personeli camiye girerek hoparlörden aşı anonsu yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Faik Öztrak Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Ece Üner Acun Ilıcalı Serdar Ortaç
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Ünal Karaman Okay Yokuşlu Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Akdeniz Üniversitesi Kovid-19 Laboratuvar Sorumlusu Prof. Dr. Derya Mutlu'dan aşı açıklaması Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 12:31:34. #1.15#

title