Akdeniz Üniversitesi Kovid-19 Laboratuvar Sorumlusu Prof. Dr. Derya Mutlu'dan aşı açıklaması Açıklaması

Akdeniz Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Kovid-19 Laboratuvar Sorumlusu Prof. Dr. Derya Mutlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayanların yeni mutasyonların ortaya çıkma olasılığını artırdığını söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Kovid-19 Laboratuvar Sorumlusu Prof. Dr. Derya Mutlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayanların yeni mutasyonların ortaya çıkma olasılığını artırdığını söyledi.

Mutlu, yaptığı açıklamada, laboratuvar çalışanlarının, Kovid-19 teşhisini sağlayan PCR testlerini sonuçlandırabilmek için yoğun mesai yaptığını belirtti.

Sağlam bir altyapıya ve deneyimli bir ekibe sahip olduklarını vurgulayan Mutlu, uzun süredir başarılı şekilde organ nakli hastalarına hizmet vermelerinin bu alandaki çalışmalarda da etkili olduğuna işaret etti.

Çalışma kapasitelerini sürekli geliştirdiklerini aktaran Mutlu, "Sonuçlar sadece hastanemizdeki hekimlere değil, İl Sağlık Müdürlüğüne de bildiriliyor ve ulusal verilere yansıyor. Enfekte kişilerin karantina süreçleri, enfekte bireylerin temas kurduğu durumlar bu veriler üzerinden belirleniyor. Bu bakımdan özel dikkatli ve titiz bir çalışma gerektiriyor." ifadesini kullandı.

"İki haftadır ılımlı bir düşüş var"

Mutlu, yeni çıkan mutasyonlara yönelik kitlerin de sürekli güncellendiğini bildirdi

Vakaların yaz sezonu çok artığını, bu dönemde günlük 800-1000 teste kadar çıktıklarını belirten Mutlu, şunları kaydetti:

"Turizm sezonunun yavaşlaması, temasın azalması sebebiyle şu an sevindirici bir haber olarak iki haftadır ılımlı bir düşüş var. Örneğin 6 Ağustos'ta 469 örnek çalışıldı. Aşılanma, sosyal mesafe, hijyen kuralları, maske kullanımı gibi bulaşı engelleyecek önlemler çok önemli. Aşı yaptırmamaya kişisel tercih demek biraz zor. Çünkü aşı sadece bireyi değil, yaşadığı toplumu ve tüm dünyayı ilgilendiriyor. Aşı olmamak topluma karşı sorumluluğunuzu yerine getirmemektir. Çünkü aşısız bireyler yeni mutasyonların ortaya çıkma olasılığını artırıyor. Aşılanma yüksek oranda tamamlanmadığı sürece o toplumda yeni varyantların çıkması ve dünyaya yayılması en büyük tehlike. Bu sebeple Dünya Sağlık Örgütü çok yakından takip ediyor. Biz de Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen kitlerle bu varyantları tespit etmek adın elimizden geleni yapıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Levent Kişi