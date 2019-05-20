Akciğerinden Operasyon Geçiren Sevcan Orhan'ın, Ağabeyinden Duygusal Paylaşım

Türk Halk Müziğinin sevilen ünlü sesi Sevcan Orhan'ın, yoğun bakımda olduğu açıklanmıştı.Sevcan Orhan, özel bir hastanede 'Videotorakoskopi' operasyonu geçirdi.

KANSER OLABİLECEĞİ KONUŞULUYOR

Türk Halk Müziğinin sevilen ünlü sesi Sevcan Orhan'ın, yoğun bakımda olduğu dün açıklanmıştı. Sevcan Orhan, özel bir hastanede akciğerinden operasyon geçirdi. Kansere yakalanmış olabileceği konuşulan ünlü şarkıcı, hayranlarını korkuttu.

"AĞABEYİN SANA KURBAN OLUR"

Sevcan Orhan'ın kendisi gibi sanatçı ağabeyi Cihan Orhan ise kardeşi Sevcan Orhan'la ilgili İnstagram hesabından herkesi duygulandıracak bir paylaşım yaptı. Orhan kardeşiyle birlikte çekildikleri çocukluk fotoğrafını paylaşıp altına "Dünyada ki en güzel tbt! Abin kurban olur sana kuzum" notunu yazdı.

HAYRANLARINI SEVİNDİRDİ

Sevcan Orhan'ın sağlık durumuyla ilgili menajeri Harun Belenkoğulları'ndan yazlı bir açıklama geldi. Sağlık durumu iyiye giden Orhan, bu açıklamayı sosyal medya hesabından paylaşarak sevenlerinin yüreğine su serpti.