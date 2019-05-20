Akciğerinden Operasyon Geçiren Sevcan Orhan'ın, Ağabeyinden Duygusal Paylaşım
Yoğun bakımda oluğu haberleriyle hayranlarını üzüntüye boğan sevilen şarkıcı Sevcan Orhan'ın ağabeyinden duygusal bir paylaşım geldi. Cihan Orhan, "Abin kurban olur sana kuzum" notunu düştü.
Türk Halk Müziğinin sevilen ünlü sesi Sevcan Orhan'ın, yoğun bakımda olduğu açıklanmıştı.Sevcan Orhan, özel bir hastanede 'Videotorakoskopi' operasyonu geçirdi.
KANSER OLABİLECEĞİ KONUŞULUYOR
Türk Halk Müziğinin sevilen ünlü sesi Sevcan Orhan'ın, yoğun bakımda olduğu dün açıklanmıştı. Sevcan Orhan, özel bir hastanede akciğerinden operasyon geçirdi. Kansere yakalanmış olabileceği konuşulan ünlü şarkıcı, hayranlarını korkuttu.
"AĞABEYİN SANA KURBAN OLUR"
Sevcan Orhan'ın kendisi gibi sanatçı ağabeyi Cihan Orhan ise kardeşi Sevcan Orhan'la ilgili İnstagram hesabından herkesi duygulandıracak bir paylaşım yaptı. Orhan kardeşiyle birlikte çekildikleri çocukluk fotoğrafını paylaşıp altına "Dünyada ki en güzel tbt! Abin kurban olur sana kuzum" notunu yazdı.
HAYRANLARINI SEVİNDİRDİ
Sevcan Orhan'ın sağlık durumuyla ilgili menajeri Harun Belenkoğulları'ndan yazlı bir açıklama geldi. Sağlık durumu iyiye giden Orhan, bu açıklamayı sosyal medya hesabından paylaşarak sevenlerinin yüreğine su serpti.
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seviliyorsun kuzumCevap Yaz Yayından Kaldır
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Dünya incisi Anadolu’nun ezgilerine, müthiş sesi ve yorumuyla CAN veren bu güzide sanatçımıza, Rabbimde Şifa versin İnşaallah.Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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seni seviyoruz Allah seninle olsun gecmisolsun dualarimiz seninle turkü kizCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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CENABI MEVLAM SEVCAN BACIMIZA SANATÇIMIZA VE TÜM HASTALARIMIZA ACİL ŞİFALAR İHSAN EYLESİN BU MÜBAREK AYDA İNŞALLAH. GEÇMİŞ OLSUN. .Cevap Yaz 20 Yayından Kaldır
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Allah böyle güzel insanlara güzel ömürler versin.Cevap Yaz 14 Yayından Kaldır