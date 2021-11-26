Akçakale Belediyesi, Öğretmenler Günü, düzenlenen türkü gecesi programı ile kutlandı - Haberler
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Akçakale Belediyesi, Öğretmenler Günü, düzenlenen türkü gecesi programı ile kutlandı

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Akçakale Belediyesi, Öğretmenler Günü, düzenlenen türkü gecesi programı ile kutlandı

Akçakale Belediyesi, Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen türkü gecesi programı ile kutlandı.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Akçakale Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen programa katılan Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya "Her zaman hocamızın, eğitimcilerin, öğretmen ve öğrencilerimizin yanındayız" dedi.

Akçakale Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki programa Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Zülfikar Emiroğlu, Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gerçek, Akçakale Kaymakamlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Öztürk, Akçakale Emniyet Müdürü Murat Yücel, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu Okul Müdürü İsmail Güneş ile diğer okul müdürleri ve çok sayıda öğretmen katıldı.

Etkinlik kapsamında Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği ve sıra gecesi topluluğunca katılımcılara müzik şöleni yaşatıldı ve katılımcılar türküler eşliğinde doyasıya eğlendi.

BAŞKAN YALÇINKAYA: ÖĞRETMENLER BİZİM REHBERİMİZ

Başkan Yalçınkaya programın sonunda tüm öğretmenleri temsilen Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mehtap Demirparmak'a çiçek hediye etti ve hayatımızdaki önemine değinerek şöyle konuştu:

"Hocalarımız bizim rehberimiz, yol göstericimiz, bizim deniz fenerimiz. Denizde fırtınaya tutulduğumuzda, sis, kasırga olduğunda deniz fenerine bakarız. Hocalarımız bize yol gösterecek. Pozitif ilim yolunda, Hz. Ali'nin de dediği gibi 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.' O yüzden biz hocalarımızın her zaman emrinde ve yanındayız. Nice güzel günlere, nice aydınlık günlere, nice başarılara inşallah hep birlikte adım atacağız. Hocamızı da tebrik ediyoruz. Her zaman hocamızın, eğitimcilerin, öğretmen ve öğrencilerimizin yanındayız. Yolunuz açık olsun."

İlçe Milli Eğitim Müdürü Gerçek, Koro Şefi Bakır Karadağlı ve okul müdürlerine de çiçek takdim edildi.

Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

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