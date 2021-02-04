Akasya Durağı'nın sevilen oyuncusu Şevki Özcan: Dizinin başlayacağına dair iddialar var
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Akasya Durağı'nın sevilen oyuncusu Şevki Özcan: Dizinin başlayacağına dair iddialar var

04.02.2021 10:13 | Son Güncelleme: 04.02.2021 10:49

Haberler.com'un YouTube kanalına Oyuncu Şevki Özcan konuk oldu. Akasya Durağı'ndaki 'Kara Hasan' rolüyle akıllara kazınan Özcan, "Dizinin sevenlerinden sürekli olarak 'dizi tekrar başlayacak mı?' sorusunu alıyorum. Öyle bir iddia var, ancak doğru mu bilemiyorum" ifadelerinde bulundu.

Haberler.com'un YouTube kanalında Dilara İncebacak'ın sorularını yanıtlayan Oyuncu Şevki Özcan, oyunculukta ezberin öneminden bahsetti. Özcan, "Ezber oyunculukta önemli. Zamanla da ezbere dayalı mimikleri ve ses tonunu ona göre ayarlamayı öğrendim" dedi.

"ÜLKEYE DAMGA VURAN İŞLERDEN BİRİYDİ"

Bir dönem ekranlara damga vuran Akasya Durağı'ndaki 'Kara Hasan' rolüyle akıllara kazınan Şevki Özcan, dizinin tekrar başlayıp başlayamacağı ile ilgili merak edilen soruya da yanıt verdi:

"Bu konuda bana da çok yazan var. Öyle bir muhabbet var, ancak asparagas mı değil mi bilemiyorum. İnşallah başlar. Küçük büyük herkesin seyrettiği, çok güzel kadrolu, ülkeye damga vuran işlerden biridir. Benim de Şevki Özcan olmamın başında Akasya Durağı gelir".

ŞEVKİ ÖZCAN KİMDİR?

1970 İstanbul doğumlu olan Şevki Özcan, aslen Malatyalı'dır. 1983 yılında 'Kardeşim Benim' isimli sinema filminde rol alarak kariyerine adım atan Özcan, yıllar içinde pek çok tiyatro oyunu ile çok sayıda film ve dizide değişik karakterleri canlandırdı.

Akasya Durağı'nın sevilen oyuncusu Şevki Özcan: Dizinin başlayacağına dair iddialar var
Akasya Durağı'nın sevilen oyuncusu Şevki Özcan: Dizinin başlayacağına dair iddialar var
Haber Yorumları (2)
EF: o o zamandı şimdide sevdiğimiz dizileri tekrarlayıpta sevdiğimize pişman etmeyin
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ÖMER: İnşallah yeniden başlar şimdiki dizilerin hiçbirinde bu dizideki gibi içtenlik/ samimiyet yok
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500
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