AK Partililer arasında tartışılmıştı: Ahmet Davutoğlu, pür parlamenter sistem önerecek

27.11.2019 10:24 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:37

Ahmet Davutoğlu, kurmayı planladığı partinin program ve tüzük taslakları tamamlandı. Kulislere göre programda, yönetim sistemiyle ilgili olarak "eski parlamenter sistem ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi" yerine Cumhurbaşkanı'nın sembolik olduğu, kuvvetler ayrılığının güçlü şekilde vurgulandığı "pür parlamenter sistem" önerilecek.

60 kişi olarak düşünülen kurucular kurulunda ise sayının artacağı belirtiliyor.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre; Davutoğlu'nun, kurucular kurulu listesi oluştuktan sonra tüzük ve program taslaklarına son şeklinin verilmesi için kurucularla birlikte Ankara'da bir çalışma kampı düzenleyeceği belirtiliyor. Bu toplantıda, partinin adı ve ambleminin ne olacağı, kuruluş tanıtımının nasıl yapılacağı da netleştirilecek.

GENEL MERKEZ BİNASI, İYİ PARTİ BİNASINA KOMŞU OLACAK

Öte yandan partinin genel merkezi için bina arayışı içinde olan Davutoğlu ekibi, İYİ Parti'nin yakınlarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bir binanın kiralanması üzerinde duruyor.

"ERDOĞAN'A PÜR PARLAMENTER SİSTEMİ ÖNERDİM" DEMİŞTİ

Görevden ayrılmadan önce Erdoğan'la yaptığı konuşmayı anlatan Davutoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı siz beni ısrarla siyasete davet ettiniz. Partimize kapatılma davası açıldığında ben size gelip bundan sonra mezara kadar yanınızdayım dediğim için siyasete girdim. Ben bir görevin hakkını veririm. Ben anladım ki siz gücü elinizde toplamak istiyorsunuz. Bunu yadırgamam siyasi liderler bunu isterler. 258 milletvekilimiz var başkanlık sistemini getirmemiz mümkün değil. Dolayısıyla gelin, sayın Bahçeli'yle, Kılıçdaroğlu'yla görüşelim. 1 ay içinde cumhuriyet tarihinin en kapsamlı reformunu yapıp pür parlamenter sistemine geçelim, bütün yetkileri başbakanda toplayalım. Eylül ayında da bizim kongremiz var. Ben sizin bana tevdi ettiğiniz emaneti size vereyim. Genel başkan olun. Başbakan olup bütün yetki sizde olsun. Ben de başdanışmanınız olayım. İstemezseniz de akademik hayata döneyim. Sayın Cumhurbaşkanım kanaatiniz nedir? dedim. 'Böyle devam edelim' dedi." diye konuşmuştu.

AK PARTİLİLERİN PLATFORMUNDA DA TARTIŞILMIŞTI

AK Partililerin görüşlerini paylaştığı www.akpartiforum.com sitesinde de pür parlamenter sistem tartışılmıştı. Tartışmalarda, "Türkiye'nin yönetim sisteminin pür parlamenter sistem olarak belirlenmesinin iyi olacağı kanaatindeyim. Türkiye'deki sistem resmiyette parlamenter sistem olarak görünürken, devlet başkanının yetkilerinin parlamenter sistemi zorlayacak derecede çok olmasıyla yarı başkanlık sistemini andıran bir durum söz konusudur.

Cumhurbaşkanının yetkilerinin parlamenter sistemin gereklerine göre azaltılmasıyla cumhurbaşkanlarının sadece temsil makamı olarak görevlendirilmelerinin sağlanmasıyla pür parlamenter sisteme dönerek yolumuza bu şekilde devam edelim inşaallah" diye yazılmıştı.