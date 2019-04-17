AK Partili Yavuz'dan Fatih Portakal Çıkışı: Başkasının Oyununa Gelmiş Olabilir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'daki seçim sonuçlarına ve olağanüstü itiraz sürecine ilişkin yaptığı açıklama Fatih Portakal'ı eleştirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerine dair açıklamalarda bulundu. Açıklamasında gazeteci Fatih Portakal'ı eleştiren Yavuz, şu ifadeleri kullandı:

"FETÖ UNSURLARI BUNU YAPIYOR"

"Fatih Portakal, bir video paylaşmış. 'Pot üstüne pot kırmaya devam yani' diye videomu yayınlamış. Ben Fatih Portakal da başkasının oyununa gelmiş diye düşünüyorum. Basın açıklamasında bulunduktan sonra cevap veriyorum basın mensupları bazı şeyler soruyor cevap veriyorum bir kısmı dışarıda kalmış basın mensuplarının 'Arkadaşlar özür dilerim farkı söyleyip gidecektim' dedim gittim. Bunda ne var? Sanki biz düzmece belge bilgi hazırlıyoruz gibi yansıtmanın anlamı ne? Birileri yakaladık diyor. FETÖ unsurları bunu sunuyor servis ediyor.''