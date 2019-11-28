AK Partili vekillere Babacan ve yeni partiler hakkında konuşma yasağı iddiası

28.11.2019 10:22 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:22

Önceki akşam Habertürk ekranlarına çıkan Ali Babacan'ın açıklamaları tartışılmaya devam ediyor. Partisini yakında açıklaması beklenen Babacan'ın sözleri AK Parti'de tartışıldı.

"Türkiye'de her alanda sorunlar büyüdü. Neredeyse ülkenin karanlık tünele girdiğini gördük" diyen Babacan, AK Parti'ye ve Erdoğan'a yönelik eleştirileri, siyaseti hareketlendirdi. Dün NTV'ye konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Bildik ezberler üzerinden yeni bir dil geliştirdiğinizi söyleyeceksiniz böyle bir şey yok" diyerek Babacan'a tepki gösterdi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi de AK Partili milletvekillerine Ali Babacan ve yeni partiler konusunda konuşma yasağı getirildiğini iddia etti.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi

"BABACAN LİDERLİK PERFORMANSI SERGİLEYEMİYOR"

"Siyaseti şekillendiren üç hamle" başlıklı yazısında, dün AK Parti Meclis Grup Toplantısı ardından kuliste vekillerle konuştuğunu söyleyen Selvi, "Babacan'ın AK Partililerin gönlünde bir yeri var. O nedenle 'Temiz bir yüz. Ekonomi yönetiminde başarılıydı' diye hakkını teslim ediyorlar.

Ancak Babacan'ın çok parlak bir liderlik performansı sergileyemediğinin de altını çiziyorlar.

"ABDULLAH GÜL'E YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER YAPILIYOR"

AK Parti kulislerinde Babacan'dan ziyade Abdullah Gül'e yönelik değerlendirmeler yapılıyor. Gül'ün tek hedefinin yeniden cumhurbaşkanı olmak olduğunu savunan da var, 'Gül'ün tek hedefi Erdoğan'a kaybettirmek' diyen de" ifadesini kullandı.

Öte yandan Selvi, "Ha, bir nokta daha: AK Partililere Ali Babacan ve yeni partiler konusunda konuşma yasağı getirilmiş" dedi.