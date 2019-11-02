AK Partili vekilin istifası sonrası Meclis'te sandalye dağılımı değişti

02.11.2019 12:15

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun partisinden istifa etmesi ile AK Parti'nin Meclisteki sandalye sayısı 290'a düştü. Yeneroğlu'nun istifası sonrasında bağımsız milletvekili sayısı 4'e yükseldi.

SANDALYE DAĞILIMINDA SON DURUM

TBMM'nin son sandalye dağılımına göre; AK Parti'nin 290, CHP'nin 139, HDP'nin 62, MHP'nin 49, İYİ Parti'nin 39, Saadet Partisi'nin 2, Türkiye İşçi Partisi'nin 2, Büyük Birlik Partisi ile Demokrat Partinin ise birer milletvekili bulunuyor.

11 SANDALYE BOŞ

TBMM'de 5 milletvekilinin belediye başkanlığını tercih ederek TBMM üyeliğinden ayrılması, 4 milletvekilinin bakan olarak atanma dolayısıyla istifası, 2 milletvekilinin vefat etmesi nedeniyle 11 sandalye boş bulunuyor.