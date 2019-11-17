AK Partili vekilden İmamoğlu'na ilginç eleştiri: Horolop şorolop adam!

17.11.2019 12:09 | Son Güncelleme: 17.11.2019 12:25

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik eleştiriler getirdi. İmamoğlu'nun bugün seçim olsa yüzde 25 oy alamayacağı görüşünü dile getiren Çamlı, "İstanbul milli bir zihniyetten alınıp horolop şorolop bir zihniyete teslim edildi." dedi.

İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kıyaslandığının hatırlatılması üzerine Çamlı şu yorumu yaptı:

Tayyip Erdoğan yerli ve milli bir insandır. Ekrem İmamoğlu ile asla kıyas kabul etmez çünkü uzun yıllar İstanbul'da gençlik kolları il başkanlığı yapmıştır. Her mahalleye temas etmiş insan demek bu. Tayyip Erdoğan gençlik kollarından sonra İstanbul'da il başkanlığı yapmıştır. Bu, ana kademeye de temas etmiş. Cenazeye gitmiş, düğüne gitmiş, çalışma yapmış. 1970'li yıllarından ortasından beri bildiğim insan. Bu öyle değil ki pattadanak önümüze atıldı. Belli nereden ve nasıl önümüze atıldığı.

Çamlı, sunucunun "Nereden ve nasıl atılmış olabilir" sorusu üzerine Çamlı şu yanıtı verdi:

İstanbul'un milli bir zihniyetten alınıp horolop şorolop bir zihniyete teslim edilmesi. Ne demek bu horolop şorolop? Ben ihanetle suçlamıyorum. Horolop şorolop şudur: Yevmiyelik adam, derinliği olmayan adam, ilerisi gerisi olmayan adam, kâr için her şeyi yapabilecek adam. Arkada seni kim iteliyor?

AK Partili vekil, "İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı'yken bu yarışa girdiğinin" hatırlatılması üzerine şöyle devam etti:

Beylikdüzü tamam ama sen bunu kalkıp Erdoğan ile kıyas edemezsin. 20 sene zaten bu topraklarda yoğurulmuş, oralardan gelmiş… Yani o anlamda kıyas edemezsin.

İmamoğlu'nun 2023'te Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı sorusu üzerine Çamlı şunları söyledi:

Bu Pazar seçim yapılsa belediye başkanı bile seçilemez. 5-6 aylık sadece İmamoğlu'nun bagajı bile onu bir daha Beylikdüzü'nde belediye başkanı yapmaz. Kaldı ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olsun bir daha. Cumhurbaşkanlığı'nı düşünmüyorum bile.

"KABİLENİN BİR ÖNEMİ YOK"

Çamlı, kabinede bir revizyon olacağı ve kendisinin de yeni hükümette yer alacağı iddiaları için şu yorumu yaptı:

Valla arkadaşlar piyasa yapıyor yani. Biz milletvekiliyiz yani, milletvekilinden bakanlıklık şeyi yok. Onlar millet eğleniyor işte. Kabine diye bir şey yok. Her şey cumhurbaşkanı şimdi. Resmi olarak başkanlık sistemi var ya… Kabine eskisi gibi değil. Bakanlar eski bakan gibi değil. Başkanın o işle alakalı bir yardımcısı gibi. Siyaseten de eski kabine mantığı yok.