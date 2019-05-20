AK Partili Vekil, Saadet Partililerin Sahurunda Binali Yıldırım İçin Oy İstedi

AK Parti Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Saadet Partisi'ne yakınlığıyla bilinen Milli Görüşçü Anadolu Gençlik Derneği'nin (AGD), düzenlediği sahur organizasyonunda Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım için oy istedi.

Saadet Partisi, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine, kendi adayları olan Necdet Gökçınar ile katılacağını duyurdu.

SİYONİZMİ VE EMPERYALİZMİ GEREKÇE GÖSTERDİ

AK Parti Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AGD'nin sahur organizasyonuna katılarak, 23 Haziran'da AK Parti'nin Adayı Binali Yıldırım için oy istedi.

Akbaşoğlu, AGD'nin organizasyonunda, siyonizmin ve emperyalizmin planlarının boşa çıkarılması gerektiğini belirterek, Binali Yıldırım'ın desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Muhammet Emin Akbaşoğlu

SP'Lİ BAŞKANDAN YANIT

Akbaşoğlu'dan sonra söz alan, Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Recep Polat ise, AK Partili vekile cevap verdi. Polat, Milli Görüş'ün tek temsilcisinin Saadet Partisi olduğunu ve bu yüzden onu desteklemekle yükümlü olduklarını söyledi. Polat, 23 Haziran seçimleri için ise, "Bunu bir vatan-millet-sakarya meselesine çevirmek doğru değil" diye ifade etti.

AK PARTİLİ VEKİLİN SİMİT HESABI

Akbaşoğlu çay-simit hesaplamasıyla sosyal medyadaki geçtiğimiz günlerde tepki çekmişti. Akbaşoğlu, asgari ücretle geçinen 5 kişilik bir ailenin günde 3 öğün çay-simit tükettiğinde ceplerinde 1120 lira para kalabileceğini ifade etmişti.