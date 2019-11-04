AK Partili Mehmet Metiner'den Bülent Arınç'a 4 bomba soru

04.11.2019 13:34

Son dönemlerde yapmış olduğu çıkışlarla tüm dikkatleri üzerine çeken Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın açıklamalarının yankıları devam ediyor.

"BÜLENT ARINÇ'A 4 SORU"

AK Partili eski vekil Şamil Tayyar'ın Arınç'ın FETÖ'yü aklamaya çalıştığını ifade ederek savcıları göreve çağırmasının ardından bir çıkış da Mehmet Metiner'den geldi. Sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayan Metiner, "Bülent Arıç'a 4 soru" ifadelerini kullandı.

İşte Metiner'in Arınç'a yönelttiği 4 soru;

1- Yüce Divan oylamasında evet mi dedin hayır mı?

2- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandumunda evet mi dedin hayır mı?

3- 31 Mart mahalli seçiminde Ankara'da oyunu AK Parti'ye mi verdin CHP'ye mi?

4- 15 Temmuz gecesi neredeydin, ne yaptın?

Arınç'ın Metiner'in bu sorularına yanıt verip vermeyeceği merakla bekleniyor.

ARIÇ NE DEMİŞTİ?



Arınç, konuk olduğu bir programda "KHK bir faciadır. Katıldığım televizyon programlarında KHK'ya dikkat çekmek için Yüksek İstişare Kurulu (YİK) maaşımın yarısını öğrencilere burs olarak, yarısını da KHK mağdurlarına vereceğimi söylemiştim. Çok eleştirildim fakat ben sadece KHK faciasına dikkat çekmek istedim. Bu felaketi yaşayan insanlara acıyorum ve onlara merhamet ediyorum ve onlardan özür diliyorum. Evime temizlik yapmaya gelen, daire başkanlığından ihraç edilen bir kadını gördükçe, eşi polis ihraç edilmiş başka bir kadını gördükçe ben yerin dibine geçiyorum. Kırıkkale'den yumurta getirip kapı kapı dolaştıran bir genel müdür yardımcısı gördükçe ben felaket görüyorum. Bir benzinliğe gittiğim zaman bir Danıştay üyesinin pompa tuttuğunu gördüğümde acı duyuyorum." ifadelerini kullanmıştı.