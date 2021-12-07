AK Partili Kurt, Akil İnsanlar Heyeti'nin bilinmeyenlerini yıllar sonra Haberler.com'da anlattı

Ak Parti MKYK üyesi Abdurrahman Kurt, Haberler.com stüdyosunda Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur'un konuğu oldu. Kurt, konuşmasında Akil İnsanlar Heyeti'nin çalışmalarını ve Elazığ'daki görüşmelerini de anlattı.

"AKİL İNSANLAR TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL YÜZLEŞMEYİ GERÇEKLEŞTİRDİ"

Akil İnsanlara o dönem tepki olduğunu ancak daha sonra halka kendilerini anlattıklarını belirten Kurt, "Akil insanlar dünyadaki her bir örneğin kendine özgü çalışma modeli olduğu gibi Türkiye'de de özgün şartlarda bir toplumsal yüzleşmeyi gerçekleştirdi. Akil İnsanlar Heyeti olarak Elazığ'a gittik. O zamanlar buna ülkücü ve milliyetçi kesim çok tepkiliydi. Bize dediler ki, siz kimsiniz, sizin aklınız bizden fazla mı ki bize akıl vermeye geldiniz. Biz de dedik ki, 'Biz sizden akıllı değiliz, sizden akıl almaya geldik. Bizim akıllı olmamızın tek yolu, sizin aklınızı yukarı doğru taşımakla ilgilidir. Biz burada sizin aklınızdan devlete bir yol üretmeye çalışıyoruz. Bunu da size soracağız dedik" ifadelerini kullandı.

AK Partili Abdurrahman Kurt'un açıklamalarının devamı şu şekilde:

"BİZİM AKIL DAĞITMAK GİBİ BİR MİSYONUMUZ YOKTU"

"Devlet diyor ki ben sorunlarımı çözmek istiyorum. Biz de geliyoruz ve topluma diyoruz ki sizin aranızda ne sorunlar var bize söyleyin bunun çözümü de varsa bize önerin onu devlete götürelim diyoruz.Yoksa bizim akıl dağıtmak gibi bir misyonumuz yok.Akıllı insanların aklını taşımakla ilgili bir sorunumuz var.

'BİZİM BİRBİRİMİZLE BİR SORUNUMUZ YOK' DEDİLER

Elazığ'da bir Türkçü, milliyetçi arkadaşımız dedi ki , 'bizim Kürtlerle de Alevilerle de hiçbir sorunumuz yok. Siz sanki sorunumuz varmış gibi niye buraya geldiniz.' Ardından yanındaki arkadaşa söz verelim dedik. O da, dedi ki 'evet benim de seninle bir sorunum yok biz komşuyuz ama benim devletten hizmet noktasında beklentilerim var.Bak senin çocuğun okula gidiyor kendi anadilinde eğitim alıyor benim çocuğum eğitim alırken bir 5 yıl geriden başlıyor. Daha önce Türkçeyi öğrenecek sonra müfredatı öğrenecek, dolayısıyla benim de beklentilerim var' dedi.

"İNSANLARA EMPATİ YETENEĞİ KAZANDIRMAYA ÇALIŞTIK"

Biz Elazığ'daki barış ortamını devlet yönetimine taşımak istesek, ne yapmalıyız ki siz birbirinizle kızmadan, küsmeden devlete taşınabilir kısmını düşündük. Biz sizlerden fikir almaya geldik. Herkes birbirini görüyor ama görmezden geliyor. Onların sorunları bu halden kurtulup yüzleşmeye girme durumunda kaldı ve bir empati oluştu. Bana göre Akil insanların en önemli katkısı toplumun farklı katmanlarındaki insanların birbirleri adına empati yapabilme yeteneğini onlara kazandırdı."

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