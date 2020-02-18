: AK Partili kadın başkanı ziyaret eden İmamoğlu'ndan sitem: İstanbul için üzücü bir durum

18.02.2020 14:18 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:36

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 28'nci ilçe belediyesi ziyaretini Sancaktepe'ye yaptı.

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, bina girişinde karşıladığı İmamoğlu'nu, makam odasında ağırladı. Döğücü'nün İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Bu tabi İstanbul'umuz için üzücü bir durum. İnşallah sayısı artar. Bu konuda her siyasi parti sorumlu" dedi.

İSTİŞARE VURGUSU YAPTI

Döğücü'ye başarı dileklerini ileten İmamoğlu, "Her seçilmiş belediye başkanı, bizim için en kıymetli yardımcımız. Bu kapsamda bir arada olmayı, bir araya gelmeyi, konuşmayı hiçbir zaman aksatmadan hizmet etmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

"HERKESİN BELEDİYE BAŞKANI OLMANIN GAYRETİ İÇİNDEYİZ"

İmamoğlu ve ekibine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Döğücü de "Bir arada çalışma yöntemini benimsiyor olmanız bizim için büyük bir avantaj. Biz de aynı şekilde, belediye başkanı seçildikten sonra, herkesin belediye başkanı olmanın derdi ve gayreti içindeyiz" ifadelerini kullandı.

İLÇEDE İNCELEMELERDE BULUNDULAR

İmamoğlu ve Döğücü daha sonra saha gezisine çıkarak ilçede incelemelerde bulundu.

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