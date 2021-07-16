AK Partili Hıdır, Datça'da incelemelerde bulundu
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AK Partili Hıdır, Datça'da incelemelerde bulundu

AK Partili Hıdır, Datça'da incelemelerde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Nil Hıdır, Datça ve çevresinde ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Nil Hıdır, Datça ve çevresinde ziyaretlerde bulundu. Hıdır, Betçe, Yaka, Yazı Mahalleleri ve Knidos Ören yerini ziyaret ederek mahallelilerin sıkıntılarını dinledi.

AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Nil Hıdır, Datça ve çevresinde ziyaretlerde bulundu. Hıdır, Betçe, Yaka, Yazı mahalleleri ve Knidos Ören yerini ziyaret ederek mahalleli ve köylülerin sıkıntılarını dinledi. Celal Ay ile bademi hasadı yapan Hıdır, "40 derece üzerindeki sıcakta çalışan çiftçimizin emeği ve hakkı ödenemez" dedi.

Knidos Kazı Başkanı Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı ile görüşen Hıdır, Datça'nın yeşiliyle, mavisiyle, taşı ve toprağının güzelliğinin yanı sıra çok sayıda medeniyetlere ev sahipliği yaptığını söyledi. Hıdır, daha sonra Zeytincik köyü yol kenarında kendi yaptığı ürünlerin satışını yapan Aysun Güçlü'yü ziyaret ederek badem kırmasına yardım etti. Nil Hıdır'a AK Parti il ve ilçe meclis üyesi Haluk Laçin de eşlik etti. - MUĞLA

AK Partili Hıdır, Datça'da incelemelerde bulundu
AK Partili Hıdır, Datça'da incelemelerde bulundu
AK Partili Hıdır, Datça'da incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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