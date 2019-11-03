AK Partili eski bakan İdris Naim Şahin, Saadet Partisi yönetimine girince parti içinden sert eleştiriler geldi

03.11.2019 20:54

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun tek aday olduğu Saadet Partisi 7'nci Olağan Büyük Kongresi Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 962 oy alarak yeniden Genel Başkan seçildi.

Partinin "Genel İdare Kurulu Üyeleri" listesinde ise dikkat çeken bir isim yer aldı.

Odatv'nin edindiği bilgilere göre; eski AKP'li Bakan İdris Naim Şahin, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyeleri arasında.

İdris Naim Şahin, 31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi'nden Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuş ve tartışılmıştı.

"HAYDİ HEP BERABER TAKLA ATIYORUZ ŞİMDİ"

Saadet Partisi'nin 31 Mart seçimlerinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Ali Aktaş, İdris Naim Şahin'in listede yer almasına tepki gösterdi.

Ali Aktaş, sosyal medyada "İdris Naim Şahin bey benden çok daha fazla Milli Görüşçüdür. Haydi hep beraber takla atıyoruz şimdi" mesajını paylaştı.

İŞ İSTEYEN VATANDAŞA "TAKLA AT" DEMİŞTİ

2 yıl önce 5 TEDAŞ işçisinin hayatını kaybetmesi üzerine inceleme yapmak üzere Erzurum'a giden İdris Naim Şahin, iş istemek için yanına gelen Mustafa Boğaçayır isimli yaşlı adamdan ilginç bir istekte bulunmuştu. Şahin, kendisine "Sizi gördüğüme çok sevindim Bakanım" diyen adama, "Nereden bileyim sevindiğini, haydi bir takla at da göreyim bakıyım" demişti.