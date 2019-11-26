AK Partili Başkan, İmamoğlu'nun hükümeti eleştirdiği sözleri alkışlamadı

26.11.2019 13:34 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:11

Haberler.com/ Olgun Kızıltepe

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapımı 2 yıl önce finansman sorunları nedeniyle durdurulan Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı'nı yeniden başlattı. Sancaktepe Belediyesi'nin hemen önündeki alanda gerçekleşen törende İmamoğlu'nun hükümeti hedef alan sözleri, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü tarafından alkışlanmadı.

HÜKÜMETİ ELEŞTİRDİ: ASLA "SAHİBİYİZ" DEMEYELİM

Alman Deutsche Bank'tan alınan 110 milyon avroluk kredi ile tekrar başlayan metro hattında butona basarak çalışmanın startını veren İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada AK Parti hükümetine eleştirilerde bulundu. "Bir hizmetin sahibi; devlettir, kamudur, millettir" diyen İmamoğlu "Yani siz sadece o süreci o gün başarıya kavuşturan aracı durumundasınız. Ben aracıyım. Bugün ben aracıyım, yarın başkası. Başarılarımızla övünelim ama asla 'sahibiyiz' demeyelim. Haddimize değil. Onun için her proje ne bir partiye aittir ne de makamdaki kişiye aittir. O süreci iyi yönetme zorunluluğu olan kişiler olarak biz, vazifemizi yerine getirdik. Ve insanlarımızı bu çağdaş ulaşım aracı ile buluşturacağız bu kadar basit. Bizim ağzımızdan kimse şunu duymayacak: ' Partimizin projesi, benim projem, ben yaptım.' Böyle bir şey yok. 'Biz yaptık, milletçe biz yaptık.' Sadece metro değil, metroyu destekleyici toplu ulaşım hatalarımızı, metrobüsün otobüs yenileme sürecini hızlandıracağız" şeklinde konuştu.

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, butona İmamoğlu ile birlikte bastı

AK PARTİLİ BAŞKAN ALKIŞLAMADI

Ekrem İmamoğlu'nun bu sözleri alandakiler tarafından uzun süre alkışlandı. Bu esnada gözler AK Parti Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'ye çevrildi. İmamoğlu'nu konuşmasının önceki kısımlarında alandakilerle birlikte nezaketen alkışlayan Başkan Döğücü, hükümete yönelik eleştiriler karşısında alanda kopan alkış tufanının aksine istifini bozmadı ve İmamoğlu'nu alkışlamadı.

ERKEN BİTİRİLMESİ İÇİN ÖZVERİ İSTEDİ

İmamoğlu, 2022'nin son çeyreğinde bitirilmesi planlanan bu hattın çok daha erken bitmesi konusunda da özveri talep ettiklerini belirterek "Ama önce sağlık. Hiç kimsenin ayağına taş değmesin, kazasız belasız sıkıntısız bir inşaat süreci olsun" dedi. Konuşmanın ardından İmamoğlu, beraberindeki heyetle birlikte butona basarak TBM makinesini törenle şantiye alanına indirdi.