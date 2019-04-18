AK Parti, Yerel Seçimler Sonrası Yeni Yol Haritasını Belirledi

AK Parti, 31 Mart yerel seçimlerinin ilk analizini yaparken bir taraftan da yeni yol haritasını hazırlıyor. Seçim sonuçları üzerinden kendi içinde yaptığı toplantılarla sık sık süreci istişare eden AK Parti, önümüzdeki döneme ilişkin çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda genel seçimler için yapılan ittifak düzenlemesinin yerel seçimler için de gündeme getirilmesi düşünülüyor. Bunun için yasal bir düzenleme yapılması planlanıyor.

AK Parti'nin MYK toplantısında ele alınan, seçim sonuçlarına ilişkin kapsamlı raporda, yerel seçimlerde ittifaka yönelik kanuni bir düzenleme yapılması gerektiği ifade edildi. Bu konuda önümüzdeki günlerde AK Parti kurmaylarının, MHP'li kurmaylarla birlikte ortak bir çalışma yapacağı belirtiliyor.

YENİ DİL VE ÜSLUP GELİŞTİRİLECEK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; AK Parti'nin üzerinde duracağı diğer bir konu ise saha çalışmaları olacak. Teşkilatın sahada daha fazla görünür olması sağlanacak. Esnaf ziyaretlerine, ev sohbetlerine, gençlerle ve kadınlarla yapılacak buluşmalara daha fazla ağırlık verilecek.

Yeni bir dil ve üslup geliştirilecek. AK Parti yeni nesle daha fazla ulaşmak için farklı çalışmalar da yapacak. Özellikle genç neslin siyasi tepkileri karşısında bocalamamak, daha fazla genci kazanmak için çeşitli projeler yürütecek.

VAATLERİN NE KADARININ YERİNE GETİRİLDİĞİ TAKİP EDİLECEK

Gençlere yönelik politika ve söylemlerin geliştirilmesinde genç partililerden de mutlaka faydalanılacak. Gönül Belediyeciliğinin lafta kalmaması, sadece seçim sloganı olarak değil parti içinde ve dışında aynen uygulanması sağlanacak. AK Parti sahalarda verilen vaatlerin de takipçisi olacak. Vaatlerin ne kadarının yerine getirildiğini takip edecek.