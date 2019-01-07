AK Parti ve MHP, Yerel Seçim İçin İstanbul'daki Ortak Mitingini Yenikapı'da Yapacak

AK Parti ve MHP 31 Mart'ta yapılacak iş birliği için çalışmaların sonuna geldi. Kamuoyuna sunulacak program öncesi iki partinin sahada nasıl çalışacağı da belli olmaya başladı.İstanbul'da olduğu gibi adayların yaptığı toplantılara her iki partinin üyeleri de katılacak. Daha önce Ankara ve Adana'da yapılması planlanan ortak mitingin İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın temelini oluşturan Yenikapı'da da yapılması öngörülüyor.

CUMHUR İTTİFAKI SAHAYA İNMEYE HAZIRLANIYOR

Cumhur İttifakı, 30 büyükşehir ve ilçelerinde yapılacak ittifakın kapsamının açıklanmasının ardından sahaya inecek. Hem AK Parti hem de MHP teşkilatı sahada çalışmalarını yaparken ittifakın ruhuna zarar getiren davranış ve açıklamalardan kaçınacak.

BİNALİ YILDIRIM'IN İL İSTİŞARE TOPLANITISINA MHP'Lİ VEKİLLER DE KATILMIŞTI

Cumhur İttifakı'nın İstanbul'daki ortak adayı Binali Yıldırım İstanbul 3'üncü bölgede il istişare toplantısı yapmış, bu toplantıya MHP'li vekiller de katılmıştı.

30 BÜYÜKŞEHİRDE ORTAK HAREKETEDİLECEK

İstanbul'da olduğu gibi adayların yaptığı toplantılara her iki partinin üyeleri de katılacak. İttifak yapılacak olan 30 büyükşehirde ortak hareket edilecek. Çalışmalarda ittifakın siyasi birlikle sınırlı olmadığı, devletin ve milletin bekası için ortak hareket edildiği vurgulanacak.

Birlik ve beraberlik ruhu tam manasıyla sahaya yansıtılacak. Adayların Cumhur İttifakı'nın adayı olduğu benimsenecek ve ittifakın adayına oy istenecek.

MHP, 27 BÜYÜKŞEHİRDE AK PARTİ İÇİN OY İSTEYECEK

Hazırlanacak takvimle ittifakın adayları için kapı kapı dolaşılacak, çalmadık kapı bırakılmayacak. MHP, 27 büyükşehirde ve iş birliği yapılan illerde AK Parti'ye, AK Parti de 3 büyükşehir ve iş birliği yapılan illerde MHP için oy isteyecek.

ORTAK MİTİNGİN YENİKAPI'DA YAPILMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Daha önce Ankara ve Adana'da yapılması planlanan ortak mitingin İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın temelini oluşturan Yenikapı'da da yapılması öngörülüyor. Burada, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajlarında işaret ettiği Yenikapı ruhunun canlı tutulması hedefleniyor.