AK Parti Ünye Teşkilatı Yürütme Kurulu Belirlendi

AK Parti Ünye İlçe 5. Olağan Kongresi'nde başkan seçilen Hüseyin Tavlı başkanlığında yönetim kurulunda görev bölümü belirlendi.

Yapılan açıklamaya göre, AK Parti Ünye İlçe Yürütme Kurulu üyeleri ve görevleri şu şekilde belirlendi: Ahmet Şahin (Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı), Ercan Yıldırım (Teşkilat Başkanı), Necati Güler (Seçim İşleri Başkanı), Abdullah Öztürk (Tanıtım ve Medya Başkanı), Selma Hasdemir (Dış İlişkiler Başkanı), Hüseyin Kalkan (Sosyal İşler Başkanı), Yılmaz Çiloğlu (Yerel Yönetimler Başkanı), Ahmet Hatipoğlu (Ekonomik İşler Başkanı), Mustafa Fidan ( Halkla İlişkiler Başkanı), Ethem Uysal (Mali ve İdari İşler Başkanı), Arif Sefa Sarı (AR-GE Başkanı), Fatma Türkmen (İlçe Sekreteri). - ORDU