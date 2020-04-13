AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Süleyman Soylu'nun görevini sürdürmesi CHP'de rahatsızlık yarattı
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Süleyman Soylu, Ömer Çelik, AK Parti, Politika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Süleyman Soylu'nun görevini sürdürmesi CHP'de rahatsızlık yarattı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmemesinin CHP'de rahatsızlık yarattığını belirterek, "CHP yöneticilerinin rahatsız olmasından memnunuz. Bizim siyasi anlayışımızı 'siyasi sorumluluk', 'siyasi ahlak' ve 'siyasi takdir' belirler" dedi.

13.04.2020 21:50 | Son Güncelleme: 13.04.2020 22:51
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Süleyman Soylu'nun görevini sürdürmesi CHP'de rahatsızlık yarattı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevine devam etmesine ilişkin, "CHP yöneticilerinin rahatsız olmasına memnunuz. Bizim siyasi anlayışımızı 'siyasi sorumluluk', 'siyasi ahlak' ve 'siyasi takdir' belirler. Siyasi anlayışları 'siyasi oyun' ve 'siyasi tezgah' olanların bunları anlamasını beklemenin beyhude olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

"SÜLEYMAN SOYLU'NUN GÖREVİNİ SÜRDÜRMESİ CHP'DE RAHATSIZLIK YARATTI"

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sorumluluk üstlenerek gösterdiği hassasiyet ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bunu takdirle karşılayıp, istifasını kabul etmeyerek görevini sürdürmesini istemesinin CHP'de rahatsızlık yarattığını kaydetti.

CHP sözcülerinin tüm bu süreci "oyun" olarak nitelendirdiğini belirten Çelik, şu değerlendirmede bulundu:

"Eski genel başkanlarına kurulan siyasi tezgahın üstüne 'siyasi oyun' kuran kadroların bunu böyle algılamasını anlıyoruz. Siyasi tarihimiz oyun ve tezgah kavramlarının vesayete destek veren kadrolara ait olduğuna şahittir. CHP yöneticilerinin rahatsız olmasına memnunuz. Kendi cumhurbaşkanı adaylarına 'Külliye'ye giden CHP'li' diye oyun kurarak siyasi tezgah tarihine geçenlerin olanları böyle yorumladığını görüyoruz.

Bizim siyasi anlayışımızı 'siyasi sorumluluk', 'siyasi ahlak' ve 'siyasi takdir' belirler. Siyasi anlayışları 'siyasi oyun' ve 'siyasi tezgah' olanların bunları anlamasını beklemenin beyhude olduğunu biliyoruz. Cumhurbaşkanı'mıza ve yol arkadaşlarımıza iftira atanların kendi zihinlerinde olanı yansıttığını biliyoruz. Önemli olan CHP yöneticilerinin neden rahatsız olduğu değil, vatandaşlarımızın bu zihniyetin nelerinden rahatsız olduğudur"

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cuma akşamı ilan edilen sokağa çıkma yasağı ile birlikte market ve fırınlarda oluşan görüntülerin ardından istifa etme kararı almıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu'nun istifa kararını kabul etmemiş ve görevine devam edeceğini açıklamıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bugün yaptığı açıklamada yaptığı "Devlet ve milletin emanetinde atılan adımlarda eksikliğimizin bu iki irade tarafından insani bir durum olarak kabul edilip onarma hakkı verilmesi, sorumluluğumuzu arttırmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Süleyman Soylu'nun görevini sürdürmesi CHP'de rahatsızlık yarattı

Kaynak: AA

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