AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti'nin kongre süreci hakkında bilgi verdi

23.08.2019 17:01

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin konularda açıklamalar yaparak AK Parti'nin olağan kongre süreciyle ilgili bilgi verdi.

"7 EKİM İTİBARIYLA BAŞLAYACAKTIR"

AK Parti'nin olağan kongre sürecinin başlayacağını açıklayan Çelik, "7. Olağan Kongre sürecimiz 7 Ekim 2019 itibarıyla başlayacaktır" dedi.

"SANDIKTA KAZANILAN BAŞARILAR MİLLETİMİZİN DESTEĞİYLEDİR"

AK Parti'nin iktidarda kaldığı süre içerisinde neler yaptığı hakkında kısa bir bilgi veren Ömer Çelik, "Milletin desteğinden daha büyük destek tanımadık. En büyük özelliğimiz milletimizden oy isterken, onun sesine ne kadar kulak veriyorsak iktidar süresinde bunu gerçekleştirmemizdir. Demokratik siyasetimizin ve demokrasimizin derinleştirilmesi AK Parti'nin varlık sebebi olarak gördüğü seçimlerdir. Sandıkta kazanılan başarılar milletimizin verdiği destek sayesindedir. Aziz milletimizin talimatlarına uyduğu müddetçe AK Parti Türkiye'yi değiştirme ve dönüştürme gücünü elinde tutmuştur. Demokrasi mücadelenin güçlenmesi, sivil siyaset anlayışının geliştirilmesi önemlidir." ifadelerini kullandı.