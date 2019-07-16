AK Parti Sözcüsü Çelik: CHP'li Özkoç'un açıklamaları siyasi bir sabotajdır
Gündeme ilişkin önemli açıklamalar yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 15 Temmuz Özel Oturumu'nda CHP adına söz alıp konuşan Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un sözlerine tepki gösterdi. Çelik, "CHP'li Özkoç'un açıklamaları siyasi bir sabotajdır" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın toplantısında konuşuyor. Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkan başlıklar:
Nijerya'da 10 Türk denizcinin kaçırılması] Büyük bir hassassiyetle konuyu takip ediyoruz.
CHP'li Özkoç'un açıklamaları siyasi bir sabotajdır.
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