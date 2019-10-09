AK Parti Barış Pınarı Harekatı'nın amacını duyurdu!

09.10.2019 16:48

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldığı talimat doğrultusunda Suriye'nin kuzeyine başlatılması beklenen Barış Pınarı Harekatı bugün itibarıyla başladı.

Twitter'dan açıklama yapan Erdoğan," Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir." ifadelerini kullandı.

7 GEREKÇE SIRALANDI

AK Parti de operasyonun başlamasıyla resmi sosyal medya hesabı Twitter'den Barış Pınarı Harekatı'nın amacını anlatan bir paylaşım yaptı. Paylaşımda 7 gerekçe sıralandı.

Sınır güvenliğini sağlamak Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak "Enerji koridoru" adı altında kurulmak istenen "Terör koridoruna" engel olmak Terörden arınan bölgelere Suriyeli sığınmacıları yerleştirmek Terör saldırılarını engellemek Bölgedeki tüm terör örgütlerinin varlığını sona erdirmek Terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin bölgedeki demografik yapıyı bozmasına engel olmak

SURİYE'YE HAREKAT BAŞLADI

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat'ın doğusuna Barış Pınar Harekatı'nın başladığını duyurdu. Harekat kapsamında Suriye tarafındaki Resulayn kentinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait hedefler jetlerle vuruldu. YPG mevzilerinin bulunduğu noktalarda meydana gelen 4 patlamanın ardından dumanlar yükselmeye başladı.