AK Parti'nin Yerel Seçim Raporunda Çarpıcı Tespitler Yer Aldı

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kurmaylarıyla bir araya gelecek. Toplantı öncesi hazırlanan yerel seçim değerlendirme raporunda çarpıcı tespit yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün gerçekleşecek toplantıda genel başkan yardımcıları kendi alanlarına ilişkin seçim değerlendirmesini yapacak.

"YENİ SİSTEM GÜVENOYU ALDI" TESPİTİ

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; hazırlanan raporlarda, kazanılan ve kaybedilen belediyelerin analizleri yer alırken önemli tespitlere de yer verildi. Raporlarda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir defa daha güvenoyu aldığı belirtildi.

CUMHUR İTTİFAKI KARŞILIK BULDU

İki parti liderinin birlikte çalışması ve özellikle ortak mitinglerin toplumda karşılık bulduğu kaydedildi. Bazı önemli belediyelerin kaybedilmesine rağmen ittifaka olan desteğin korunduğu ifade edildi.

SEBZE-MEYVE FİYATLARI ETKİLİ OLDU

Doğu ve güneydoğuda teröre karşı verilen mücadelenin bölge halkından destek gördüğü dile getirilirken sebze-meyve fiyatlarındaki artışın oy oranlarını etkilediği kaydedildi.